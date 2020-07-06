Спустя 30 лет между Алтайским краем и Республикой Алтай возобновлено регулярное авиасообщение. Знаковое событие — первый рейс — произошло в минувшую пятницу, 3 июля. Рейс по маршруту Горно-Алтайск — Белокуриха совершил перевозчик "Сибирская легкая авиация" (СиЛА). В город-курорт прилетели 10 человек на самолете Ан-28. Как это было и сколько будет стоить перелет — в материале amic.ru.

Долгий путь к возрождению

Впервые с 1991 года в минувшую пятницу Белокуриха встречала первый рейс. Полет прошел успешно. Первые авиапассажиры, по их словам, остались довольны. Никаких происшествий не было зафиксировано. И даже небольшая задержка из-за ливня с грозой не испортила впечатлений. В воздухе самолет провел немногим более получаса. А сам аэродром находится всего в нескольких км от города-курорта.

До начала восьмидесятых годов в Старобелокурихе уже существовал аэродром для легкомоторных самолетов. Инвесторы планировали полностью восстановить объект: построить взлетно-посадочную полосу, оборудовать ангары и павильоны, а также провести коммуникации – электроэнергию, газ, воду. Общая сумма затрат на это оценивалась в 30 млн рублей. Однако затем с распадом Советского Союза развитие внутрирегиональных перевозок отошло на второй план.

Идея возобновить регулярное сообщение между регионами прорабатывалась несколько лет. До этого в 2017 году в Белокурихе состоялось представительное совещание по вопросам развития межрегионального авиасообщения. Мероприятие тогда посетил полпред президента в СФО Сергей Меняйло, а также чиновники, бизнесмены и представители служб, контролирующих авиаперёлеты в регионе.

В этот же день авиакомпания СиЛА успешно выполнила экспериментальный полет по маршруту Томск – Новосибирск – Белокуриха.

Посадочная площадка ООО "Белокуриха-авиа" на тот момент занимала площадь в 50 га и предназначалась для приема самолётов малой вместимости и вертолётов. Вскоре там было начато строительство аэровокзала. Однако после этого новости о развитии авиасообщения в Белокурихе перестали поступать.

И вот спустя 3 года аэродром в Старобелокурихе принял первый настоящий, а не показательный рейс.

Кстати, в настоящий момент аэродром имеет грунтовую взлетно-посадочную полосу длиной 1472 м и шириной 44 м.

Больше туристов хороших и разных

Сейчас пока в Белокуриху можно прилететь только из Горно-Алтайска, однако в дальнейшем "СиЛА" планирует расширить географию полетов. Речь идет о Красноярске, Томске, Новосибирске и Новокузнецке.

Более того, гендиректор ООО "СиЛА" Андрей Богданов заявил, что перевозчик намерен организовать маршрут, который бы соединил сразу четыре сибирских региона: Усть-Илимск (Иркутская область) — Красноярск — Горно-Алтайск — Белокуриха.

По словам замгендиректора сети санаториев "Курорт Белокуриха" Олега Акимова, эти рейсы позволят привлечь на курорт новых туристов. Так же считают и в правительстве Алтайского края. Причем, власти готовы субсидировать авиаперелеты, чтобы сделать полеты более доступными для туристов.

"Подобные рейсы будут способствовать развитию туризма на территории Алтайского края. Правительством нашего региона прорабатывается вопрос субсидирования этих направлений со следующего года, что в дальнейшем позволит сделать стоимость проезда дешевле, тем самым увеличив пассажиропоток. Сейчас начало положено, что, безусловно, является для нас знаковым событием", – сказал замминистра, начальник управления по транспорту регионального Минтранса Дмитрий Коровин.

Чиновник также отметил, что в Алтайском крае серьезно расширилась география авиасообщения. Из Барнаула в 2020 году можно улететь в Томск, Красноярск, Казань, Новосибирск, Омск, Иркутск, Сургут, Сочи, Анапу, Симферополь, Москву, Санкт-Петербург.

При этом сразу пять рейсов из этого списка субсидируются за счет краевого бюджета. Общая сумма софинансирования составляет почти 60 млн рублей.

Расписание

Рейс Горно-Алтайск — Белокуриха будет выполняться все лето два раза в неделю. Пассажиры будут летать на самолетах Ан-28 и L-410 вместимостью 17 человек.

В Белокуриху из Горно-Алтайска – в 19:00 (понедельник, пятница)В Горно-Алтайск – в 08:00 (вторник, суббота).

Авиакомпания "СиЛА" подчеркивает, что географию рейсов в Белокуриху планирует расширять, и на курорт будут летать самолеты из других сибирских городов.

Сколько стоит

Стоимость билета в одну сторону начинается от 1500 рублей.