Четверг, 9 Июль, 11:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,24
€ 80,41
29°

700792 +0
Обь
252см -4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

Минздрав России одобрил препарат против коронавируса

, ИА "Амител"
Его можно применять только при стационарном лечении
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Минздрав России одобрил третий препарат для лечения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Лекарство называется "Коронавир". Оно предназначено для пациентов, которые проходят лечение в условиях стационара. Препарат производит компания "Р-Фарм".

Примечательно, что "Коронавир" имеет достаточно внушительный список противопоказаний. В частности, его нельзя использовать при беременности и ее планировании, в период грудного вскармливания, а также несовершеннолетним, людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью.

Ранее amiс.ru сообщал, что Минздрав РФ одобрил первый отечественный препарат от COVID-19. Лекарство под торговым названием "Авифавир" разработано на основе "Фавипиравира", используемого в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа. Вторым одобренным лекарством стал "Левилимаб".

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.07.2020 08:24
1

Наша медицина - огонь, от слова да гори оно все.. Никто скорее всего и не посмотрит на противопоказания, а если и посмотрят то у самого болезненного хроника их ВДРУГ не окажется.

9.07.2020 08:25
- гость -

И опять препарат "не имеющий аналогов в мире". Надо совсем мозгов не иметь или быть наркоманом чтобы употреблять подобные вещества.

9.07.2020 08:37
- гость -

9.07.2020 08:24
1

У тебя тяжелая почечная и печеночная недостаточность или ты беременный?

9.07.2020 08:43
- гость -

Минздрав России одобрил
1."Авифавир"
2."Фавипиравира"
3."Коронавир"

9.07.2020 08:47
- гость -

Написали муть какую-то. Вот конкретней.
"Коронавир является одним из первых в России и мире препаратов, который борется не с осложнениями, вызываемыми SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом. Препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в репликации вируса.
Коронавир эффективно влияет и на элиминацию вируса SARS-CoV-2: уже на 5-й день применения элиминация наступала у большинства пациентов (77,5%), принимавших препарат."

9.07.2020 08:56
Злая гостья

Третий препарат с одним и тем же действующим веществом. Одно лекарство под тремя разными названиями, три разных производителя..

9.07.2020 08:59
- гость -

А в крае-то их применяют? Или хотя бы планируют закупать?

9.07.2020 09:01
- гость -

9.07.2020 08:56
Злая гостья

За фейки сейчас штрафы и немаленькие.

Артлегиа (олокизумаб) — 3 июня 2020 года Минздрав РФ включил препарат, разработанный «Р-Фарм», в методические рекомендации по лечению среднетяжелой формы COVID-19. Препарат, применяющийся для профилактики цитокинового шторма — одной из главных причин смертности при COVID-19, — стал первым оригинальным биотехнологическим отечественным препаратом, рекомендованным Минздравом РФ для терапии коронавирусной инфекции. Сегодня Артлегиа не только используют в большинстве субъектов РФ, но и регистрируют в странах, где происходит всплеск заболеваемости — Индии, Бразилии, США, а совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «Р-Фарм» предложил Артлегиа странам Ближнего Востока.

9.07.2020 09:09
- гость -

ковидобесы-либерасты задёргались. масачка, удаленочка, гаспиталочка, праценка-камунарка, милиарды трупов в рефрежераторах - все накрывается

9.07.2020 09:17
- гость -

09:09, недавно выписали из учреждения?

9.07.2020 09:18
- гость -

Ждём пока минздрав России одобрит зелёнку и кору дуба для лечения коронавируса.

9.07.2020 09:19
- гость -

9.07.2020 09:09
- гость
всех кого выписали те знают что лечат градусниками, результаты тестов противоречат, врачи никому ничего не объясняют и держат сверхполрженного.
а все потому что москва деньги шлет.
как кормушка закроется так и зараженных не станет

9.07.2020 09:41
Москвич

Самое разумное - естественное укрепление иммунитета природными средствами, проще говоря, питанием, специями, травами.
И да - корой дуба в том числе. Но нет ничего лучше и эффективнее обычных сорняков - полыни и крапивы.
Всё это и от всех болезней защитит, в том числе и от следующей заразы - бубонной чумы, которая уже на подступах, и, в отличие от официальной химии, печень с почками сохранит.
Надо понимать, что в мире "закулисой" развёрнута тотальная гибридная операция тотальной депопуляции.
Гибридно убивают тех, кто не может работать, отягощает собой пенсионные системы, хронически занимает койки в больницах, жирных, толстых, обжор. (Только без обид, это жесткая, жестокая, но - серьмяжная правда!)

9.07.2020 10:17
- гость -

"Фавипиравира" новая песня Варум?

9.07.2020 10:18
- гость -

9.07.2020 09:41
Москвич

Сочинитель-фантазёр, а умирающие от ковида врачи здесь причём?

9.07.2020 10:28
Москвич

Цитата: а умирающие от ковида врачи здесь причём?
-----
А вы на их комплекцию-то посмотрите.
И сразу станет понятна их "компетенция".
Они себя-то защитить не способны, а уж других-то - и подавно.
Элементарных вещей не знают.
И только весьма недальновидные могут доверять таким свои жизни и здоровье.
Ужас в том, что таких сейчас - абсолютное большинство!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:20
Минтранс проверил соблюдение санитарных норм на вокзалах и в аэропорту Барнаула 0
11:07
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за июнь 2020 года 1
10:58
Бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова прорекламировала Алтай 0
10:44
Мобильная связь в России может подорожать на 14% 7
10:30
Часть барнаульцев останется без горячей воды на три недели 1
10:16
Волейбольную высшую лигу "А" разделили на две зоны 0
10:01
Вопросы решат оперативно. "Росводоканал Барнаул" отметил юбилей контакт-центра 1
09:56
Алтайского экс-замминистра здравоохранения осудят за взятку в виде ремонта квартиры 4
09:44
Вакцина, вторая волна и локдаун. Что ждет Россию осенью и когда "победим" COVID 1
09:29
Число зараженных коронавирусом в Республике Алтай приблизилось к тысяче 4
09:17
Две иномарки столкнулись лоб в лоб напротив школы в Барнауле 0
09:03
"Гармонично и логично". Как мечта студенток-лингвисток стала социальным бизнесом 5
08:48
Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств 16
08:36
Выехать и не въехать. Как будут расширять объездную дорогу через шоссе Ленточный бор 26
08:16
Минздрав России одобрил препарат против коронавируса 16
08:01
Сеть АЗС запустила акцию на топливо. Скидка до трех рублей с литра 5
07:44
Упадет все. Эксперты о том, как доллар и вторая волна COVID "добьют" алтайский бизнес 25
07:30
Расписание пригородных поездов с 12 июля изменят в Алтайском крае 0
07:17
Не поддается логике. Водители устроили два странных ДТП в Бийске 4
07:03
Больше чем пельмень. Где в Барнауле попробовать традиционные китайские Цзяодзы 3
06:46
Избивал проводом, обувью и палкой. Жителя Алтайского края осудят за истязание ребенка 3
06:30
В российских школах могут ввести уроки семейных ценностей 13
06:16
Рэпер Канье Уэст заявил, что переболел коронавирусом 2
06:01
До +32°С потеплеет в Алтайском крае 9 июля 1
23:48
Такой день. Кадровые перестановки в Барнауле и смертельные ДТП 0
23:33
Адвокат Михаила Ефремова пообещал сенсацию на суде 10
23:15
В Кремле прокомментировали предложение перенести празднование Дня России на 1 июля 3
22:58
Минздрав проверит барнаульскую поликлинику после жалоб населения 7
22:36
Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае 0
22:13
Возбуждено уголовное дело после избиений алтайских подростков 3
21:50
В России предложили отменить все штрафы за нарушение самоизоляции 1
21:28
"ФСБ - не синоним НКВД". Бутина поддержала силовиков по делу Сафронова 19
21:11
Мишустин завил об угрозе обрушения достижений по борьбе с бедностью из-за пандемии 6
20:49
В Барнауле покинул пост глава комитета по развитию предпринимательства 1
20:27
В России отменили традиционные линейки в школах 1 сентября 1
20:05
Свыше 50 медиков уволились из ковидных больниц в Алтайском крае 0
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 101 0
19:28
Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Горном Алтае 0
19:11
Стало известно, во сколько обходится содержание "Изумрудного" в Барнауле 1
18:53
Российских туристов, направляющихся в Дубай, обязали сдавать тест на коронавирус 0
18:38
Участок шоссе Ленточный бор частично перекроют в Барнауле 2
18:23
Путина попросили перенести дату празднования Дня России 9
17:57
Прокуратура Барнаула оценит законность голосования по "Городу трудовой доблести" 3
17:36
Пенсионерку насмерть сбили в Барнауле 5
17:24
Сотрудник полиции спас двух тонущих женщин в Алтайском крае 3
17:10
Кинотеатры в Алтайском крае не откроют 15 июля 4
16:58
СКР возбудил дело из-за гибели троих детей в алтайской реке 0
16:46
Никаких послаблений. Алтайский край все дальше от нового этапа снятия ограничений 47
16:34
Cyber Polygon 2020: отражать кибератаки и защищать свои данные научат в режиме онлайн 0
16:23
Подруга Михаила Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП 12

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.