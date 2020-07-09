Минздрав России одобрил препарат против коронавируса

Минздрав России одобрил третий препарат для лечения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Лекарство называется "Коронавир". Оно предназначено для пациентов, которые проходят лечение в условиях стационара. Препарат производит компания "Р-Фарм".
Примечательно, что "Коронавир" имеет достаточно внушительный список противопоказаний. В частности, его нельзя использовать при беременности и ее планировании, в период грудного вскармливания, а также несовершеннолетним, людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью.
Ранее amiс.ru сообщал, что Минздрав РФ одобрил первый отечественный препарат от COVID-19. Лекарство под торговым названием "Авифавир" разработано на основе "Фавипиравира", используемого в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа. Вторым одобренным лекарством стал "Левилимаб".
Комментарии
Наша медицина - огонь, от слова да гори оно все.. Никто скорее всего и не посмотрит на противопоказания, а если и посмотрят то у самого болезненного хроника их ВДРУГ не окажется.
И опять препарат "не имеющий аналогов в мире". Надо совсем мозгов не иметь или быть наркоманом чтобы употреблять подобные вещества.
9.07.2020 08:24
1
У тебя тяжелая почечная и печеночная недостаточность или ты беременный?
Минздрав России одобрил
1."Авифавир"
2."Фавипиравира"
3."Коронавир"
Написали муть какую-то. Вот конкретней.
"Коронавир является одним из первых в России и мире препаратов, который борется не с осложнениями, вызываемыми SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом. Препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в репликации вируса.
Коронавир эффективно влияет и на элиминацию вируса SARS-CoV-2: уже на 5-й день применения элиминация наступала у большинства пациентов (77,5%), принимавших препарат."
Третий препарат с одним и тем же действующим веществом. Одно лекарство под тремя разными названиями, три разных производителя..
А в крае-то их применяют? Или хотя бы планируют закупать?
9.07.2020 08:56
Злая гостья
За фейки сейчас штрафы и немаленькие.
Артлегиа (олокизумаб) — 3 июня 2020 года Минздрав РФ включил препарат, разработанный «Р-Фарм», в методические рекомендации по лечению среднетяжелой формы COVID-19. Препарат, применяющийся для профилактики цитокинового шторма — одной из главных причин смертности при COVID-19, — стал первым оригинальным биотехнологическим отечественным препаратом, рекомендованным Минздравом РФ для терапии коронавирусной инфекции. Сегодня Артлегиа не только используют в большинстве субъектов РФ, но и регистрируют в странах, где происходит всплеск заболеваемости — Индии, Бразилии, США, а совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «Р-Фарм» предложил Артлегиа странам Ближнего Востока.
ковидобесы-либерасты задёргались. масачка, удаленочка, гаспиталочка, праценка-камунарка, милиарды трупов в рефрежераторах - все накрывается
09:09, недавно выписали из учреждения?
Ждём пока минздрав России одобрит зелёнку и кору дуба для лечения коронавируса.
9.07.2020 09:09
- гость
всех кого выписали те знают что лечат градусниками, результаты тестов противоречат, врачи никому ничего не объясняют и держат сверхполрженного.
а все потому что москва деньги шлет.
как кормушка закроется так и зараженных не станет
Самое разумное - естественное укрепление иммунитета природными средствами, проще говоря, питанием, специями, травами.
И да - корой дуба в том числе. Но нет ничего лучше и эффективнее обычных сорняков - полыни и крапивы.
Всё это и от всех болезней защитит, в том числе и от следующей заразы - бубонной чумы, которая уже на подступах, и, в отличие от официальной химии, печень с почками сохранит.
Надо понимать, что в мире "закулисой" развёрнута тотальная гибридная операция тотальной депопуляции.
Гибридно убивают тех, кто не может работать, отягощает собой пенсионные системы, хронически занимает койки в больницах, жирных, толстых, обжор. (Только без обид, это жесткая, жестокая, но - серьмяжная правда!)
"Фавипиравира" новая песня Варум?
9.07.2020 09:41
Москвич
Сочинитель-фантазёр, а умирающие от ковида врачи здесь причём?
Цитата: а умирающие от ковида врачи здесь причём?
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А вы на их комплекцию-то посмотрите.
И сразу станет понятна их "компетенция".
Они себя-то защитить не способны, а уж других-то - и подавно.
Элементарных вещей не знают.
И только весьма недальновидные могут доверять таким свои жизни и здоровье.
Ужас в том, что таких сейчас - абсолютное большинство!