Смертельное ДТП с участием такси произошло в Алтайском крае

В понедельник вечером, 13 июля, в Алейске произошло смертельное ДТП с участием автомобиля такси, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД Алтайского края.
Авария случилась на улице Мира в районе дома № 24. 34-летний водитель транспортной компании "Город", управляя автомобилем Nissan Almera, не справился с управлением, съехал с дороги и заехал под трубу. В этот момент в машине находился пассажир – 30-летний мужчина.
В результате ДТП водитель погиб на месте. Пассажир получил ссадины и ушибы, ему оказали медицинскую помощь.
В настоящее время сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего.
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