Четыре автозаправки в Алтайском крае торгуют опасным топливом

Согласно результатам исследования Росстандарта, четыре автозаправки в Алтайском крае торгуют некачественным топливом. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Речь идет о двух заправках в Барнауле и двух в сельской местности. Везде зафиксировано превышение массовой доли серы.
Первая вызвавшая нарекания у надзорных органов АЗС расположена по адресу Павловский тракт, 226 (у аэропорта), а вторая – по адресу бульвар 9 Января, 8а.
Еще две опасные заправки расположены в Калманском ("Горно-Алтайск нефтепродукт") и Кытмановском (с. Кытманово, ул. Советская, 114) районах. Здесь нарушения обнаружены в дизельном топливе.
Комментарии
Горно-Алтайск нефтепродукт = Лукойл....