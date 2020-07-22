Огромный коттедж с пляжем и футбольном полем продают в Барнауле

В поселке Борзовая Заимка на улице Академической выставили на продажу необычную усадьбу за 3,8 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Дом еще не построен, но под него выполнен монолитный фундамент и есть готовый проект. По планам это будет трехэтажный коттедж площадью 400 квадтратных метров, обшитый древесиной.
Собственник отмечает, что по документам земля занимает 10 соток, но на деле огорожено 40 соток. На участке есть территория для собственного футбольного поля, а также место для купания и беседка у реки.
Также на территории владения построен гараж на три автомобиля, а по периметру залит бетон и установлен забор. На усадьбе есть канализация с тремя люками и переливами, а также проведено электричество, газ, местная канализация и вода. По словам владельца, здесь также есть новая дорога, по которой до центра Барнаула можно доехать за 15 минут.
Комментарии
10 соток в собственности ,30 - самозахват , за которые потом придётся отвечать и за свой счёт переустраивать периметр.
Смешные люди....