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Огромный коттедж с пляжем и футбольном полем продают в Барнауле

, ИА "Амител"
Дом еще не достроен
Фото: Алтайский портал недвижимости

Фото: Алтайский портал недвижимости

В поселке Борзовая Заимка на улице Академической выставили на продажу необычную усадьбу за 3,8 млн рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Дом еще не построен, но под него выполнен монолитный фундамент и есть готовый проект. По планам это будет трехэтажный коттедж площадью 400 квадтратных метров, обшитый древесиной. 

Собственник отмечает, что по документам земля занимает 10 соток, но на деле огорожено 40 соток. На участке есть территория для собственного футбольного поля, а также место для купания и беседка у реки.

Также на территории владения построен гараж на три автомобиля, а по периметру залит бетон и установлен забор. На усадьбе есть канализация с тремя люками и переливами, а также проведено электричество, газ, местная канализация и вода. По словам владельца, здесь также есть новая дорога, по которой до центра Барнаула можно доехать за 15 минут.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.07.2020 19:43
CALIBR

10 соток в собственности ,30 - самозахват , за которые потом придётся отвечать и за свой счёт переустраивать периметр.
Смешные люди....

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