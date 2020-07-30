Появилось новое видео смертельной драки на Старом базаре в Барнауле

В интернете появилось новое видео резонансной драки на Старом базаре в Барнауле, в которой погиб человек.
Ставший смертельным удар четко виден на записи. Этому предшествовала агрессия со стороны Павла Рохлова по отношению к Лилии Ворогушиной.
Стоит отметить, что на запись не попало то, что случилось за несколько секунд до удара. Как было видно в предыдущем ролике, Ворогушина за мгновение до этого ударила ногой жену Павла Рохлова, что и вызвало у него агрессивную реакцию.
Расплата за несдержанность оказалась мгновенной. "Боксер" Михаил Старцев (Федерация бокса утверждает, что он никогда не числился профессиональным спортсменом) тут же вступился за упавшую подругу и ударил Рохлова. Травма оказалась несовместимой с жизнью.
Комментарии
в смысле появилось )) его уже о дыр засмотрели во всех пабликах
Это называется "оттолкнул"? Мда ...
новое - старое
Обожранное быдло.
ноги этой твари лильке повыдергать. чтоб отсохли они у нее
Как видно из ВСЕХ видео там нет "белых и пушистых", с боксёра вину никто не снимает, он получит своё. Но мне кажется не меньше вины на зачинщике драке ("инвалиде" и ВСЕ девушки тоже "хороши"...
Бабы бы не лезли - может все бы и обошлось.
Пьяные разборки которые происходят еженедельно возле злачных мест, но в этот раз закончились трагедией.
ГДЕ ЭТОТ ИНВАЛИД? Из-за него вся эта каша заварилась
это не новое видео. это видео обрезанное с выгодной стороны убийцы. Эта курица ногами пинала лежачего, а погибший ее оттолкнул - разнять пытался и умер за это. Курицу за решетку, как соучастницу убийства.
И непонятно почему жена убитого оказалась в драке раньше чем он сам...а это тоже видно по одному из видео...
Да уж , просто убрали первую часть, где одна известная дама ногами пинала другую, после этого получила ответ. Уж выставлять так полностью, а не в чьих-то интересах
хоспади... он пусть сиповкам типо валакушки рассказывает как он в детстве пару лет на бокс ходил.
она такая же чемпионка как и он боксер. этих чемпионов сейчас как грязи.
садить обоих. ему хотя бы чирик ей - пятерочку.
коблы довольны будут что к ним фитоняша заедет.
30.07.2020 14:00
krash
твою бы девушку так "оттолкнули" что бы делал?
пошел заявление в полицию писать, наверное?
Здесь каждый получил по заслугам. Жалеть некого.
И непонятно почему жена убитого оказалась в драке раньше чем он сам...а это видно по одному из видео...
30.07.2020 14:03
- гость - моя бы девушка никогда не стала пинать ногами ЛЕЖАЧЕГО ....а в драке НЕТ ПОЛОВОГО ПРИЗНАКА.
30.07.2020 14:04
- гость - Тоесть ты реально считаешь, что человек, который пытался остановить драку и разнять - заслуженно погиб? Ясно с тобою все....
Без ВСЕХ баб я думаю не случилась бы такого финала...
30.07.2020 13:46
- гость -
Это называется "оттолкнул"? Мда ...
Левой рукой
Обидно что "инвалиды" из-за которых гибнут люди выходят сухими из воды и дальше продолжают коптить небо
эдак по-спортсменки сзади кулаком в висок...
Обидно что "инвалиды" из-за которых гибнут люди выходят сухими из воды и дальше продолжают коптить небо
Полностью СОГЛАСЕН!!!!
Хотя есть такой термин как ПОДСТРЕКАТЕЛЬ...тоже уголовная ответственность!
Удар из-подтишка. Человек не ожидал, и падает замертво. Потому-то по такой траектории происходит перелом основания черепа...
Дело ясное,что дело темное.Сколько юристов,столько и мнений.
Да что вы тут Амик чушь собираете? денег вам на счет закинули? возьмите замедленное видео на странице в Инстаграме супруги погибшего, на нем все понятно: Ворогушина с левой ноги бьет по лицу поднимавшейся с земли супруги погибшего. Уже потом супруг вступается за жену, и следом бык хлещет сзади погибшего. Вообще не надо ничего искать, все на виду и у всех. Вопрос только в другом, зачем это делала Ворогушина, нет абсолютно ни мотивов, ни причины, вообще ничего, чем оправдать ее поступок. Возле пивнух по ночам так дубасят быдляки кого-нибудь
30.07.2020 14:21
- гость -
Вопрос в том - зачем эта дама в розовом(супруга погибшего) полезла в центр драки?
- гость - Тоесть ты реально считаешь, что человек, который пытался остановить драку и разнять - заслуженно погиб? Ясно с тобою все....
-----------
Ничего он не пытался остановить и никого разнять. Ответку он получил за то, что сам ударил. Никто его не хотел убивать, прилетело куда прилетело. оказался слаб на голову. Никто его не добивал. Искал приключений на свою Ж., вот и нашёл. А не полез бы в драку, остался б жив.
зачем эта дама в розовом(супруга погибшего) полезла в центр драки?
------
Дура бухая, потому что.
Удар из-подтишка. Человек не ожидал, и падает замертво. Потому-то по такой траектории происходит перелом основания черепа...
------------
Да там хоть как, спереди или сзади, у колхозников шансов не было.
"Ворогушина с левой ноги бьет по лицу поднимавшейся с земли супруги погибшего"
А как и почему она на земле оказалась? Пишут такие яркие заголовки, что погибший пошел вступаться за инвалида. А жена погибшего как в драку попала?
Это я никого не оправдываю, просто не понятно, про это нигде пока не нашла информации.
30.07.2020 14:21
- гость -
Да что вы тут Амик чушь собираете? денег вам на счет закинули? возьмите замедленное видео на странице в Инстаграме супруги погибшего, на нем все понятно: Ворогушина с левой ноги бьет по лицу поднимавшейся с земли супруги погибшего. Уже потом супруг вступается за жену, и следом бык хлещет сзади погибшего. Вообще не надо ничего искать, все на виду и у всех. Вопрос только в другом, зачем это делала Ворогушина, нет абсолютно ни мотивов, ни причины, вообще ничего, чем оправдать ее поступок. Возле пивнух по ночам так дубасят быдляки кого-нибудь
а до этого "жена" в розовом душит на земле одну из девок, которая, кое как выбравшись из под центнера живого веса, пинает это жирное тело. И уже потом удар одно и следом второго. На других видео это есть.
30.07.2020 14:21
- гость -
Вопрос в том - зачем эта дама в розовом(супруга погибшего) полезла в центр драки?
Ну уж точно с ноги не выписывала там никому, в отличие от чемпионки по кикбоксингу
30.07.2020 14:29
- гость -
колхозники это твоя валакушина которая за полторы калеки на липовом чемпионате что то там заняла. и колхозник твой профессиональный боксер миша старцев, у которого туловище как у беременного и руки как верёвочки.
медалей друг другу на липовых чемпионатах понавешаете потом щеки надуваете, перхоть.
судя по коментаторам впрягающимся за убийц, народу проплаченного мажориками уже не мало. А куда обращаться то и по сколько платят?
Здесь за убийц никто не впрягается, боксёр и его деваха своё получат. Вопрос в другом, драка началась из за "инвалида" - он зачинщик, а жена убитого была бухая и ринулась туда раньше мужа, почему её и пришлось защищать...повторюсь там небыло "белых и пушистых"...
30.07.2020 14:37
krash,по 33 серебром.Хочешь примкнуть?
30.07.2020 14:37
krash
судя по коментаторам впрягающимся за убийц, народу проплаченного мажориками уже не мало. А куда обращаться то и по сколько платят?
соглашусь с вами, много их появилось, очень много ботов в инстограме, одноневных аккаунтов, через которые совсем через другую призму подается инфа: убийца заступился, он белый и пушистый, образаные в нужном моменте видео и т.д. и т.п. Все настолько топорово сделано, глупо и смешно
Все там были не правы. По итогу один погиб, другой сядет. Остальным жить с этим..
Здесь за убийц никто не впрягается, боксёр и его деваха своё получат. Вопрос в другом, драка началась из за "инвалида" - он зачинщик, а жена убитого была бухая и ринулась туда раньше мужа, почему её и пришлось защищать...повторюсь там небыло "белых и пушистых"...
Роман, тоже есть рациональное зерно в вашем мнении. Вопрос в том, что львиная доля общественности поэтому и бушует, что не уверена, что свое боксеры получат, поэтому разгон такой эмоциональный, уверены что на следствие ой как сильно повлияют и своим помогут
Почему после "удара" Ворогушина бежит метров пять-шесть? Явно должна была или упасть,или удержать удар. "Бегут" именно от толкания.
30.07.2020 14:37
krash
Дело в том что розовая "синяя" супруга извернула наизнанку ситуацию.
Да, она вызвала общественный резонанс.
Но зачем врать?
Это примерно как:
Интеллигентный инвалид с тростью шел ночью за хлебом, а тут на него из кустов накинулись пьяные спортсмены и начали ломать ему пенцне. Супруг с розовой супругой дышали свежим речным воздухом, слушали моцарта из своей бмв х7, пили ключевую воду, ели хлеб. Они увидели что творится несправедливость и культурно просили спортсменов прекратить ломать пенцне инвалиду. Но спортсмены-животные в ответ накинулись на них
"жирное тело"
"центнер весом"
"душит"....мдя......какой полет мысли....
Лилечка, мы узнаем вас в гриме, угомонись, куколка. ноги себе к стулу только привяжи, чтобы сами не ходили.
30.07.2020 14:51
- гость -
Коль уж пишите "пенцне",тогда пишите- "спорцмены".
30.07.2020 14:51
- гость -
вам лично вопрос-зачем эти трое валяли инвалида по асфальту
??
с какой целью вообще они это делали?
В 90-е спортсмены активно в переделе участвовали, нужные системе люди.
Дярёвня... Улица на улицу или как у них там положено...
Тут многим не мешало бы русский подучить, если хотят, чтобы их понимали
"инвалид" после словесной перепалки взял биту и ударил одну из спортсменок, после чего они втроем ринулись на него, чтобы отнять биту. Ну и навалять, видимо. Но тут появились защитники, одна в розовом, второй погибший.
30.07.2020 14:59
- гость -
"вам лично вопрос-зачем эти трое валяли инвалида по асфальту
??
с какой целью вообще они это делали?"
Видимо потому что интеллигентный инвалид имел неосторожность съездить битой одной девушке в область лица
30.07.2020 14:59
- гость -
Потому-что "инвалид" сначала был с тростью,потом у него в руках оказалась палка,которой он тыкал всех в лицо,затем он достал откуда-то биту. (по материалам всех сми)
Коль уж пишите "пенцне",тогда пишите- "спорцмены".
А мне понравилось.Гораздо лучше,чем пенТсне.)
съездить битой одной девушке в область лица
Что интересно-"область" не пострадала,судя по тв-интервью.
бухая вдовушка сама виновата
нажралась, так сиди на опе ровно, нефиг куражица
щаз будет бэху сдаватьбудет, штоб грусть-печаль залить
тыкать и сьездить в лицо - это разные вещи
какой то шива семирукий этот чортов инвалид...
то трость то палка то бита.. он где это все держал то?
вообще интересно, бармен вызвал полицию на музыку, а на инвалида, который всех допекал , не вызвал.. специально чтоли
30.07.2020 15:19
- гость -
бухая вдовушка сама виновата
нажралась, так сиди на опе ровно, нефиг куражица
щаз будет бэху сдаватьбудет, штоб грусть-печаль залить
считаете нормально такое писать ? а? вот что в голове у человека?
мусор?
Почему после "удара" Ворогушина бежит метров пять-шесть?
--------------
От удара потеряла равновесие. Бывает, когда не правильно стоишь..
Из всего вышеизложенного следует, что в этой истории только один мужчина вел себя достойно, это погибший, ни одной женщины с достойным поведением не было. Прискорбно. почему-то самые достойные уходят раньше, чем подлецы.
Мне тоже интересно, 1.Что за бита и откуда её достал "инвалид". 2, С какой целью он тыкал этой битой спортсменке в лицо?
Нормальные, порядочные люди по сомнительным забегаловкам на базарах по ночам не шарятся. Итог закономерен.
считаете нормально такое писать ? а? вот что в голове у человека?
мусор?
------
Правду писать - всегда нормально. Даже несмотря на то, что некоторым она глаза колет.
30.07.2020 15:26
гость
Золотые слова.
Из всего вышеизложенного следует, что в этой истории только один мужчина вел себя достойно, это погибший
---------
Т.е. в пьяном угаре бить женщину - это достойно?
30.07.2020 15:28
- гость -
Лиля успокойся уже....
0.07.2020 15:19
- гость -
чепушила ты чож на похоронах не мяфкал.
а потому что тебе бы сразу горб сломали.
это вы в инстаграме с охапкой липовых медалий из спортмастера, а в жизни столько этих чемпионов с проломлеными бошками и заточками в ребрах червей кормят .
От удара потеряла равновесие. Бывает, когда не правильно стоишь..
Или когда бухой. Земля-она вертится,зараза.
Там ВООБЩЕ не было достойных...если бы был хоть один, то такого финала бы не было...
валакушка, на улице это тебе не в спортзале с судьей и по правилам рогаткой махать.
судьбу благодари что ни разу на нормальных гопников с первомайки или с потока из 90х не нарывалась.
на улице тебе с прямой по матке, а потом с пыры почки погладить и будешь ты лежать калачиком и хныкать.
30.07.2020 15:39
- гость -
Инвалид, ты чтоли?
30.07.2020 15:36
- гость -
чего ж ты себя так не любишь то? чепушилой называешь...
30.07.2020 15:44
- гость -
умственный походу
что, валакушина, пообезьяничать решила ))
мамка с папкой на билет денег дали, съездила на чемпионат, где в твоем весе полторы калеки было и медаль привезла)))
и чорт твой дырявый такой же боксер как и ты чемпионка ))
30.07.2020 15:36
- гость -
30.07.2020 15:39
- гость -
Уровень комментаторов - быдло на потоке. Дикие люди, дети гор. то с тростью, то уже с битой. Странная трансформация палки....
это только у ППСника палка- продолжение руки..
30.07.2020 14:26
- гость -
Ничего он не пытался остановить и никого разнять. Ответку он получил за то, что сам ударил. Никто его не хотел убивать, прилетело куда прилетело. оказался слаб на голову. Никто его не добивал. Искал приключений на свою Ж., вот и нашёл. А не полез бы в драку, остался б жив.
*********
ответка , это когда идет удар от того, кого ударил.
а не со спины не пойми от кого изподтишка.
возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".
вы тут хоть издристайтесь. дружки, задержанного, вот уж точно слабые на голову. противно читать.