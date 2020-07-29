Федерация бокса открестилась от обвиняемого в убийстве на Старом базаре

Федерация бокса Алтайского края на странице в Instagram прокомментировала драку на Старом базаре. Представители организации попросили не судить о спорте в целом по поступку одного человека.
"Хотим лишь отметить, что люди, принимающие участие в драке, не являются членами Федерации бокса Алтайского края. Один из участников инцидента действительно занимался боксом на протяжении пяти лет, имеет один взрослый разряд, но с начала 2000-х официально не имеет к нему никакого отношения", – открестились в федерации от Старцева.
Также в посте отмечается, что представители бокса выступают за мирное решение конфликтов и выражают соболезнования семье погибшего.
Напомним, что во время драки у Старого базара в ночь на 27 июля погиб человек. Супруга убитого обвинила в произошедшем боксера Михаила Старцева.
Комментарии
Уволился ещё две недели назад.
А девочка в тёмненьком - кто? Что она пытается сделать с ногой добычи, которую добыли никем не тренированные спортсмены?
Ну вот, боксом в детстве занимался оказывается, у нас пол страны таких спортсменов, обычная драка, для людей этого возраста ничего не обычного, они в 90-ые росли, неудачно попал, неудачно упал, погибшего конечно жаль.
Боксёров бывших не бывает!!!
Боксёр это диагноз.
Что? Что они с ним пытаются сделать? У него даже спина не уделана об асфальт? Крови нет! Все целые! Что происходит то? И это они его валяют уже второй раз, после того как выхлопали некоего Павла.
Если мальчика в детстве регулярно били по голове, дядькой у него всё аукнится )))
29.07.2020 09:28
- гость -
Ну вот, боксом в детстве занимался оказывается, у нас пол страны таких спортсменов, обычная драка, для людей этого возраста ничего не обычного, они в 90-ые росли, неудачно попал, неудачно упал, погибшего конечно жаль.
в какие они 90-е выросли?? они в 90-х сопли еще жевали.
те. кто в 90- мозгами уже соображал, им за 50 всем.
А от "чемпионки мира" тоже отказались ???
09:28
- гость -
Ну вот, боксом в детстве занимался оказывается, у нас пол страны таких спортсменов, обычная драка, для людей этого возраста ничего не обычного, они в 90-ые росли,
Так ты бери на себя, чего ты? Пятак требу...ну хотя бы трёшку заряжай. По ляму за каждый год. Ну, ты как не в России, ну!
29.07.2020 09:32
- гость -
Что? Что они с ним пытаются сделать? У него даже спина не уделана об асфальт? Крови нет! Все целые! Что происходит то? И это они его валяют уже второй раз, после того как выхлопали некоего Павла.
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ответа нет !!
похоже на борьбу нанайских мальчиков, но тут две девочки.
29.07.2020 09:28
- гость -
А девочка в тёмненьком - кто? Что она пытается сделать с ногой добычи, которую добыли никем не тренированные спортсмены?
кто- кто.. свидетель некая Лилия В.
29.07.2020 09:34
- гость -
А от "чемпионки мира" тоже отказались ???
тот мир еще ИИсус не создал видимо
но тут две девочки
кого вы называете девочками?
А от "чемпионки мира" тоже отказались ???
А Ворогушина Лилия - мимо проходила ...?
09:37
- гость -
но тут две девочки
кого вы называете девочками?
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Вы хотите сказать, что я, при ударе своим коленом - тут же получу себе болевой на колено?
Вы в своём уме? Такого быть не может!
Обоих на кол и по полной!
обычная быдло-гопота
никаких боксеров кикбоксеров.
марамойки
Если бы не было "убийцы" в чёрном, то этот кекс давно бы встал и чемпионки бы получили заряд в для бега
п.с. И всё таки, чем же он их так раззадорил, что они так долго тянули удовольствие
Внимательно еще раз посмотрите видео. Сначала погибший бъёт или отталкивает женщину, та отлетает. И видя это, подозреваемый наносит удар справа в ухо. Ну ведь полюбому 90% мужиков поступили бы так же, видя как его женщину бьют... Стечение обстоятельств, неожидано получил и неудачно упал. Не думаю что подозреваемый специально наносил удар в височную область. Махнул туда, куда попало.
Как ни крути, тут преднамеренным убийством и не пахнет. Обычная уличная драка
Конечно жаль, что так всё произошло, не оправдываю никого, но потерпевшей стороне не стоит проявлять эмоции и в соцсетях всех отправлять гореть в аду.
И хотелось бы конечно узнать первоначальную роль якобы "инвалида" с битой. Судя по комментариям во время видео, он явно что то весь вечер выпрашивал...
И вопрос к властям. Вы впихиваете камеры наружного наблюдения и контроля ПДД где только ни попадя, а вот установить в местах постоянного сборища, разгулов, пьянок и дебошей у вас нет технической возможности.
Полицию в окорень дореформировали. Патрулей на улицах не видно. И если попадаются, то бродит парочка убогих ростом метр с кепкой по Ленинискому, которых самих охранять надо. На ваше 02 как то по необходимость звонил 40 минут и не дозвонился. Это что? Вы там все вымерли?
Тов. Подолян, ну если не хватает у вас рядовых ППСников, Вы выгоняйте тех кто в главке у вас штаны протирает. Хоть видом своим пусть хулиганов пугают.
Какие они боксеры, потолкались пьяные гопники, один неудачно упал, а теперь раздувают, мастера, чемпионы мира......
У Старцев ложное чувство превосходства.
Физическая сила есть. Деньжата спрятанные от налогов есть.
Думал что Бога за бороду держит. Ну-ну.
29.07.2020 09:55
- гость -
Внимательно еще раз посмотрите видео. Сначала погибший бъёт или отталкивает женщину, та отлетает.
Ты чуть ранее начни разбор ситуации, защитничек. Как женщина сначала била.
29.07.2020 09:55
- гость -
так ты с середины смотришь
смотри сначала.
чтобы понятно было за что Павел врезал Варагушиной.
29.07.2020 09:39
гость
А от "чемпионки мира" тоже отказались ???
А Ворогушина Лилия - мимо проходила ...?
Защитники будут говорить что Ворогушина шла мимо, дула на одуванчики, напевала песенки
29.07.2020 10:02
- гость -
да, такое сейчас сплошь и рядом...
только на каждую хитрую ж. найдется хрен с винтом
Патрулей на улицах не видно. И если попадаются, то бродит парочка убогих ростом метр с кепкой по Ленинискому, которых самих охранять надо.
сейчас уже девицы патрулируют, маски смотрят, есть или нет.
это же важнее
ну , теперь мы знаем, где можно провести время с семьей?
https://www.amic.ru/news/465013/
Почему девку не закрыли? Она активно помогала, агрессивно участвовала, ее тоже до завершения следствия надо изолировать !!!
по идее обеих подружек надо закрыть .
29.07.2020 10:10
гость
Почему девку не закрыли? Она активно помогала
А сейчас она активно собирает группу поддержки Старцеву по знакомым и спортсменам.
Почитайте комменты, значительная часть защищает убийцу
Так это не первый случай, когда боксеры убивают людей или причиняют вред здоровью. Пора уже подумать как и чему вы учите своих боксеров. Это все равно большой минус всем боксерам.
предлагаю всех боксеров чиповать как собак бойцовых.
29.07.2020 10:19
- гость -
слабовато у них выходит
защищаться. против видоса не попрешь.
29.07.2020 09:33
- гость -
в какие они 90-е выросли?? они в 90-х сопли еще жевали.
те. кто в 90- мозгами уже соображал, им за 50 всем.
Совсем тронулся? Всем участникам конфликта не больше 40, а боксеру 37.
29.07.2020 10:05
- гость -
чтобы понятно было за что Павел врезал Варагушиной
А стоило ли поднимать руку на женщину?
А стоило этим "женщинам" вообще в драку лезть? В том числе и потерпевший стороне. Именно из-за них все и произошло.
29.07.2020 10:36
- гость -
так о том и речь, что в 90-е им было по 12-15 лет
29.07.2020 10:48
- гость -
в данном раскладе она не женщина
так о том и речь, что в 90-е им было по 12-15 лет
Так в это время и формируется характер
У этих "женщин" башню снесло от вседозволенности.