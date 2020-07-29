Среда, 29 Июль, 12:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,92
€ 84,26
22°

823515 +0
Обь
225см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеПолезный городПожар в барнаульской "Спичке"
Новости

Федерация бокса открестилась от обвиняемого в убийстве на Старом базаре

, ИА "Амител"
В организации прокомментировали случившееся

Федерация бокса Алтайского края на странице в Instagram прокомментировала драку на Старом базаре. Представители организации попросили не судить о спорте в целом по поступку одного человека.

"Хотим лишь отметить, что люди, принимающие участие в драке, не являются членами Федерации бокса Алтайского края. Один из участников инцидента действительно занимался боксом на протяжении пяти лет, имеет один взрослый разряд, но с начала 2000-х официально не имеет к нему никакого отношения", – открестились в федерации от Старцева. 

Также в посте отмечается, что представители бокса выступают за мирное решение конфликтов и выражают соболезнования семье погибшего. 

Напомним, что во время драки у Старого базара в ночь на 27 июля погиб человек. Супруга убитого обвинила в произошедшем боксера Михаила Старцева.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Драка на Старом базаре в Барнауле
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.07.2020 09:24
- гость -

Уволился ещё две недели назад.

29.07.2020 09:28
- гость -

А девочка в тёмненьком - кто? Что она пытается сделать с ногой добычи, которую добыли никем не тренированные спортсмены?

29.07.2020 09:28
- гость -

Ну вот, боксом в детстве занимался оказывается, у нас пол страны таких спортсменов, обычная драка, для людей этого возраста ничего не обычного, они в 90-ые росли, неудачно попал, неудачно упал, погибшего конечно жаль.

29.07.2020 09:28
гость

Боксёров бывших не бывает!!!

29.07.2020 09:30
гость

Боксёр это диагноз.

29.07.2020 09:32
- гость -

Что? Что они с ним пытаются сделать? У него даже спина не уделана об асфальт? Крови нет! Все целые! Что происходит то? И это они его валяют уже второй раз, после того как выхлопали некоего Павла.

29.07.2020 09:33
- гость -

Если мальчика в детстве регулярно били по голове, дядькой у него всё аукнится )))

29.07.2020 09:33
- гость -

29.07.2020 09:28
- гость -
Ну вот, боксом в детстве занимался оказывается, у нас пол страны таких спортсменов, обычная драка, для людей этого возраста ничего не обычного, они в 90-ые росли, неудачно попал, неудачно упал, погибшего конечно жаль.

в какие они 90-е выросли?? они в 90-х сопли еще жевали.
те. кто в 90- мозгами уже соображал, им за 50 всем.

29.07.2020 09:34
- гость -

А от "чемпионки мира" тоже отказались ???

29.07.2020 09:35
- гость -

09:28
- гость -
Ну вот, боксом в детстве занимался оказывается, у нас пол страны таких спортсменов, обычная драка, для людей этого возраста ничего не обычного, они в 90-ые росли,

Так ты бери на себя, чего ты? Пятак требу...ну хотя бы трёшку заряжай. По ляму за каждый год. Ну, ты как не в России, ну!

29.07.2020 09:35
- гость -

29.07.2020 09:32
- гость -
Что? Что они с ним пытаются сделать? У него даже спина не уделана об асфальт? Крови нет! Все целые! Что происходит то? И это они его валяют уже второй раз, после того как выхлопали некоего Павла.

************

ответа нет !!
похоже на борьбу нанайских мальчиков, но тут две девочки.

29.07.2020 09:35
- гость -

29.07.2020 09:28
- гость -
А девочка в тёмненьком - кто? Что она пытается сделать с ногой добычи, которую добыли никем не тренированные спортсмены?

кто- кто.. свидетель некая Лилия В.

29.07.2020 09:37
- гость -

29.07.2020 09:34
- гость -
А от "чемпионки мира" тоже отказались ???

тот мир еще ИИсус не создал видимо

29.07.2020 09:37
- гость -

но тут две девочки

кого вы называете девочками?

29.07.2020 09:39
гость

А от "чемпионки мира" тоже отказались ???
А Ворогушина Лилия - мимо проходила ...?

29.07.2020 09:41
- гость -

09:37
- гость -
но тут две девочки

кого вы называете девочками?
==============
Вы хотите сказать, что я, при ударе своим коленом - тут же получу себе болевой на колено?
Вы в своём уме? Такого быть не может!

29.07.2020 09:42
гость

Обоих на кол и по полной!

29.07.2020 09:44
- гость -

обычная быдло-гопота
никаких боксеров кикбоксеров.
марамойки

29.07.2020 09:46
- гость -

Если бы не было "убийцы" в чёрном, то этот кекс давно бы встал и чемпионки бы получили заряд в для бега

п.с. И всё таки, чем же он их так раззадорил, что они так долго тянули удовольствие

29.07.2020 09:55
- гость -

Внимательно еще раз посмотрите видео. Сначала погибший бъёт или отталкивает женщину, та отлетает. И видя это, подозреваемый наносит удар справа в ухо. Ну ведь полюбому 90% мужиков поступили бы так же, видя как его женщину бьют... Стечение обстоятельств, неожидано получил и неудачно упал. Не думаю что подозреваемый специально наносил удар в височную область. Махнул туда, куда попало.
Как ни крути, тут преднамеренным убийством и не пахнет. Обычная уличная драка
Конечно жаль, что так всё произошло, не оправдываю никого, но потерпевшей стороне не стоит проявлять эмоции и в соцсетях всех отправлять гореть в аду.
И хотелось бы конечно узнать первоначальную роль якобы "инвалида" с битой. Судя по комментариям во время видео, он явно что то весь вечер выпрашивал...

И вопрос к властям. Вы впихиваете камеры наружного наблюдения и контроля ПДД где только ни попадя, а вот установить в местах постоянного сборища, разгулов, пьянок и дебошей у вас нет технической возможности.
Полицию в окорень дореформировали. Патрулей на улицах не видно. И если попадаются, то бродит парочка убогих ростом метр с кепкой по Ленинискому, которых самих охранять надо. На ваше 02 как то по необходимость звонил 40 минут и не дозвонился. Это что? Вы там все вымерли?
Тов. Подолян, ну если не хватает у вас рядовых ППСников, Вы выгоняйте тех кто в главке у вас штаны протирает. Хоть видом своим пусть хулиганов пугают.

29.07.2020 09:57
- гость -

Какие они боксеры, потолкались пьяные гопники, один неудачно упал, а теперь раздувают, мастера, чемпионы мира......

29.07.2020 10:02
- гость -

У Старцев ложное чувство превосходства.
Физическая сила есть. Деньжата спрятанные от налогов есть.
Думал что Бога за бороду держит. Ну-ну.

29.07.2020 10:03
- гость -

29.07.2020 09:55
- гость -
Внимательно еще раз посмотрите видео. Сначала погибший бъёт или отталкивает женщину, та отлетает.

Ты чуть ранее начни разбор ситуации, защитничек. Как женщина сначала била.

29.07.2020 10:05
- гость -

29.07.2020 09:55
- гость -

так ты с середины смотришь
смотри сначала.
чтобы понятно было за что Павел врезал Варагушиной.

29.07.2020 10:05
- гость -

29.07.2020 09:39
гость
А от "чемпионки мира" тоже отказались ???
А Ворогушина Лилия - мимо проходила ...?

Защитники будут говорить что Ворогушина шла мимо, дула на одуванчики, напевала песенки

29.07.2020 10:06
- гость -

29.07.2020 10:02
- гость -

да, такое сейчас сплошь и рядом...
только на каждую хитрую ж. найдется хрен с винтом

29.07.2020 10:07
- гость -

Патрулей на улицах не видно. И если попадаются, то бродит парочка убогих ростом метр с кепкой по Ленинискому, которых самих охранять надо.


сейчас уже девицы патрулируют, маски смотрят, есть или нет.
это же важнее

29.07.2020 10:08
- гость -

ну , теперь мы знаем, где можно провести время с семьей?

https://www.amic.ru/news/465013/

29.07.2020 10:10
гость

Почему девку не закрыли? Она активно помогала, агрессивно участвовала, ее тоже до завершения следствия надо изолировать !!!

29.07.2020 10:13
- гость -

по идее обеих подружек надо закрыть .

29.07.2020 10:19
- гость -


29.07.2020 10:10
гость
Почему девку не закрыли? Она активно помогала

А сейчас она активно собирает группу поддержки Старцеву по знакомым и спортсменам.
Почитайте комменты, значительная часть защищает убийцу

29.07.2020 10:19
Читатель

Так это не первый случай, когда боксеры убивают людей или причиняют вред здоровью. Пора уже подумать как и чему вы учите своих боксеров. Это все равно большой минус всем боксерам.

29.07.2020 10:22
- гость -

предлагаю всех боксеров чиповать как собак бойцовых.

29.07.2020 10:23
- гость -

29.07.2020 10:19
- гость -

слабовато у них выходит
защищаться. против видоса не попрешь.

29.07.2020 10:36
- гость -

29.07.2020 09:33
- гость -
в какие они 90-е выросли?? они в 90-х сопли еще жевали.
те. кто в 90- мозгами уже соображал, им за 50 всем.

Совсем тронулся? Всем участникам конфликта не больше 40, а боксеру 37.

29.07.2020 10:48
- гость -

29.07.2020 10:05
- гость -

чтобы понятно было за что Павел врезал Варагушиной

А стоило ли поднимать руку на женщину?

29.07.2020 11:21
- гость -

А стоило этим "женщинам" вообще в драку лезть? В том числе и потерпевший стороне. Именно из-за них все и произошло.

29.07.2020 11:26
- гость -

29.07.2020 10:36
- гость -

так о том и речь, что в 90-е им было по 12-15 лет

29.07.2020 11:26
- гость -

29.07.2020 10:48
- гость -

в данном раскладе она не женщина

29.07.2020 11:49
- гость -

так о том и речь, что в 90-е им было по 12-15 лет

Так в это время и формируется характер

29.07.2020 11:58
Злая гостья

У этих "женщин" башню снесло от вседозволенности.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
11:56
В США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса 0
11:44
В Алтайском крае полиция раскрыла серию краж почтовых посылок 2
11:32
"Пьяный ублюдок должен ответить сполна!" Дмитрий Губерниев – о драке на Старом базаре 4
11:19
В Барнауле продолжается дезинфекция подъездов 10
11:06
В Барнаульском зоопарке в День тигра выгуляют львят и тигрят 0
10:55
Вместо высотки. Новый торговый центр построят рядом с "Европой" и "Летом" в Барнауле 24
10:43
Глава Федерации кикбоксинга призвал не судить весь спорт по одной драке в Барнауле 19
10:30
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времен 1
10:17
Бармен барнаульского кафе рассказал свою версию смертельной драки на Старом базаре 37
10:05
Весело и безопасно: где в Барнауле провести время c семьей и друзьями 0
09:51
Российский губернатор объяснил, почему не может снизить себе зарплату 12
09:39
Кристина Асмус показала, как звучит ее оргазм после развода с мужем 13
09:18
Федерация бокса открестилась от обвиняемого в убийстве на Старом базаре 41
09:06
В Приморье обнаружили кишечную палочку в барнаульской говядине 3
08:54
В Республике Алтай выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:42
Минфин предложил конфисковать незаконные доходы россиян в пользу Пенсионного фонда 16
08:30
Министры отпущения. Почему увольняют руководителей минздравов и как Попов еще на плаву 19
08:16
"Он был трезвый". Экс-супруга боксера рассказала о драке на Старом базаре в Барнауле 44
08:01
Русский язык – хороший товар. Как в АлтГПУ учат специалистов по русскому и китайскому 0
07:47
Какие дворы и общественные пространства отремонтируют в Барнауле. Инфографика 3
07:31
Чемпионка мира рассказала о смертельной драке на Старом базаре в Барнауле 83
07:15
На работу в Google. В Барнауле готовят программистов и дизайнеров мирового уровня 4
07:02
"Выше потолка не прыгнут". Что будет с ценами на барнаульские новостройки осенью 5
06:49
В Сети появились слухи о беременности Ксении Собчак 5
06:33
Instagram и реальность. Снимки популярных блогерш без фотошопа 6
06:16
Алтайская чиновница получила реальный срок за взяточничество 6
06:01
Дожди, грозы и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 июля 0
23:55
Такой день. Многомиллионный ущерб от засухи и реакция Томенко на драку в Барнауле 0
23:30
Эксперт рассказал, почему россиянам вредно пить вино 9
23:15
Полицейские задержали барнаульца, который варил коноплю в лесу 1
22:55
Вдова погибшего в драке на Старом базаре считает, что мужа убили двое 12
22:31
Родители детей от 16 лет подали коллективный иск к Путину из-за выплат 14
22:07
Лукашенко "на ногах" переболел коронавирусом 1
21:54
Евро превысил 85 рублей впервые с апреля 2
21:30
СМИ: в Китае заблокировали статью Путина о Второй мировой войне 4
21:13
Уровень безработицы в России в июне вырос до 6,3% 0
20:52
В Санкт-Петербурге столкнулись два поезда 1
20:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 121 0
20:13
Томенко о драке на Старом базаре: "Реакция должна быть самой жесткой" 3
19:46
Спортсмена арестовали после смертельной драки на Старом базаре в Барнауле 1
19:33
ВОЗ не признала коронавирус сезонным заболеванием 0
19:08
Две женщины пострадали в аварии рядом с Телецким озером 0
18:45
Движение транспорта ограничат в Алтайском крае из-за военных колонн 0
18:29
В Барнауле нарисовали портрет Юрия Гагарина высотой в пять этажей 19
18:03
Чтобы стройка продолжалась. Девелоперы Алтая получают поддержку от государства 2
17:52
"Устал от всего". Адвокат рассказал, как Ефремов готовится к суду 5
17:41
"Ситуация – крах". Владельцы ресторанов попросили Томенко разрешить им работать 7
17:35
В Барнауле растянулась двухкилометровая пробка из-за ДТП 1
17:27
Врачи рассказали о состоянии перенесшей инсульт Елены Кондулайнен 1
17:15
Пьяный житель Барнаула избил жену и застрелил соседа 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.