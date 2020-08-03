На Алтае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в ночь на 3 августа в Республике Алтай, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.
Подземный толчок произошел в 30 километрах от села Акташ и в 180 километрах от Горно-Алтайска в 03:23 по местному времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.
Отмечается, что землетрясение зарегистрировано в очагах сейсмоактивности, сохраняющихся в регионе на протяжении многих лет. По данным ученых, это связано с процессами горообразования, которые продолжаются на территории региона последние 5-10 миллионов лет.
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