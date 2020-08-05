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Такой день. Снятие кандидатов в депутаты АКЗС и лучший в России Барнаул

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 5 августа
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 5 августа. Без коронавируса.

Участников довыборов в АКЗС стало на трое меньше. Необходимые документы в установленный срок не подали самовыдвиженцы Марина Василенко и Андрей Крылов, а также представитель "Справедливой России" Павел Иванченко.

Мэрия Рубцовска объявила о введении режима повышенной готовности в связи с массовыми жалобами на уборку мусора. Для решения проблемы чиновники намерены вывести на работы муниципальную технику. Профильный комитет возьмет этот вопрос на особый контроль.

Бийский комбинат школьного питания "Маяк", который обеспечивает питанием 22 учреждения Алтайского края, оказался на грани банкротства. По словам директора муниципального предприятия, работникам не платят зарплату с апреля. Заработать не получилось из-за перевода школьников на дистант, а дополнительных денег у мэрии не нашлось.

Барнаул наградили за победу во Всероссийском конкурсе "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами". Столица Алтайского края выиграла в номинации "За лучшее управление муниципальным долгом".

Появились новые подробности расследования дела гибели семьи Кременских на алтайской турбазе. Выяснилось, что хозяин "Глобуса" еще до происшествия ждал вызова на допрос по другому уголовному делу. По версии следствия, Виктор Королев продал базу алтайскому предпринимателю, но документы на собственность не переоформил.

Два парка Барнаула выставили на продажу оборудование, чтобы покрыть убытки от простаивания аттракционов и других последствий ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Речь идет о РИК "Барнаульская крепость" и парке активного отдыха "Экстрим".

Почему в Барнауле провели торжественные мероприятия в День ВДВ, хотя официально в регионе массовые мероприятия под запретом из-за пандемии коронавируса, объяснил председатель правления алтайского краевого отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана" Сергей Завалихин. Он утверждает, что участниками торжеств были только 30 человек, а остальные "пришли самостоятельно".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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