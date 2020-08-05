Почти 80% зараженных в Алтайском крае уже победили COVID-19. Суточное количество заболевших продолжает снижаться, а на границе нашего региона с Кузбассом усилили контроль. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Теперь в регионе 9622 инфицированных, среди них 896 детей.
В Барнауле за минувшие сутки выявили 59 зараженных, в Новоалтайске – 5, в Бийске и Рубцовске – по 4. Остальные 22 случая инфицирования зарегистрировали в 13 районах и городах Алтайского края.
Выздоровевшие: из больниц выписали еще 116 человек (а за весь период пандемии 7611).
На лечении находятся 1780 человек, из них в госпиталях – 885 пациентов, на дому – 895. В тяжелом состоянии 100 заболевших, к аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента.
Скончались еще четверо пациентов с диагностированным COVID-19. Общее число летальных случаев в Алтайском крае достигло 231.
В Алтайском крае COVID-19 победили уже 79% пациентов. Наш регион оказался на четвертом месте в Сибири по доле выздоровевших. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом по итогам недели с 29 июля по 4 августа.
А лидируют в СФО по этому показателю Хакасия и Красноярский край. Доля таких пациентов составила 88% и 87% соответственно.
При этом скорость выздоровления больных в целом по Сибири – 75%, что на 2% меньше, чем средний показатель по стране.
Из-за коронавируса на границе Кузбасса с Алтайским краем ужесточили контроль. Об этом объявил глава Гурьевского района Кемеровской области Станислав Черданцев.
"Посты на границах региона сейчас работают в усиленном режиме. Добровольная народная дружина ежедневно патрулирует общественные места", – сообщил Черданцев.
По его словам, угроза еще не миновала, и поэтому населению необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы избежать заражения.
Получить разовые выплаты на детей в возрасте до 16 лет в августе могут только те, кто не получил их вовремя – в июне и июле. А вот по поводу дополнительных 10 тыс. рублей пока никаких указаний из Москвы не поступало, прокомментировали в Пенсионном фонде Алтайского края.
Родители, которые впервые подадут заявление в этом месяце, смогут получить 20 тыс. рублей (то есть за июнь и июль по 10 тыс.). Возникшие вопросы, которые связаны с выплатами на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет, жители региона могут задать здесь.
За минувшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 18 новых случаев коронавируса.
Коронавирус подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска, у четырех жителей Кош-Агачского района, у трех детей в Улаганском районе, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Чемальского района, у жителя Турочакского района и у двух жителей других регионов, прибывших в Горно-Алтайск, пояснили в оперштабе.
Теперь в регионе 1661 зараженный. Из больниц уже выписали 1289 человек.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
Что еще почитать и посмотреть 5 августа:
- Карта перекрытых дорог в Барнауле в августе. Где идет ремонт и как его объехать?
- В Алтайском крае прогнозируют "опасное солнце". Что это значит и кому бояться?
- "Вадька умер, а она дома". Родители требуют взять под стражу женщину, сбившую их сына.
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