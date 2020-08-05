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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 129

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 5 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Почти 80% зараженных в Алтайском крае уже победили COVID-19. Суточное количество заболевших продолжает снижаться, а на границе нашего региона с Кузбассом усилили контроль. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 5 августа?

94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Теперь в регионе 9622 инфицированных, среди них 896 детей.

В Барнауле за минувшие сутки выявили 59 зараженных, в Новоалтайске – 5, в Бийске и Рубцовске – по 4. Остальные 22 случая инфицирования зарегистрировали в 13 районах и городах Алтайского края.

Выздоровевшие: из больниц выписали еще 116 человек (а за весь период пандемии 7611).

На лечении находятся 1780 человек, из них в госпиталях – 885 пациентов, на дому – 895. В тяжелом состоянии 100 заболевших, к аппаратам ИВЛ подключены 33 пациента.

Скончались еще четверо пациентов с диагностированным COVID-19. Общее число летальных случаев в Алтайском крае достигло 231. 

2
Алтайский край в пятерке по выздоровевшим

В Алтайском крае COVID-19 победили уже 79% пациентов. Наш регион оказался на четвертом месте в Сибири по доле выздоровевших. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом по итогам недели с 29 июля по 4 августа.

А лидируют в СФО по этому показателю Хакасия и Красноярский край. Доля таких пациентов составила 88% и 87% соответственно.

При этом скорость выздоровления больных в целом по Сибири – 75%, что на 2% меньше, чем средний показатель по стране.

3
Контроль на границах

Из-за коронавируса на границе Кузбасса с Алтайским краем ужесточили контроль. Об этом объявил глава Гурьевского района Кемеровской области Станислав Черданцев.

"Посты на границах региона сейчас работают в усиленном режиме. Добровольная народная дружина ежедневно патрулирует общественные места", – сообщил Черданцев.

По его словам, угроза еще не миновала, и поэтому населению необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы избежать заражения.

4
Будут ли выплаты в августе?

Получить разовые выплаты на детей в возрасте до 16 лет в августе могут только те, кто не получил их вовремя – в июне и июле. А вот по поводу дополнительных 10 тыс. рублей пока никаких указаний из Москвы не поступало, прокомментировали в Пенсионном фонде Алтайского края.

Родители, которые впервые подадут заявление в этом месяце, смогут получить 20 тыс. рублей (то есть за июнь и июль по 10 тыс.). Возникшие вопросы, которые связаны с выплатами на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет, жители региона могут задать здесь.

5
А у соседей что?

За минувшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 18 новых случаев коронавируса.

Коронавирус подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска, у четырех жителей Кош-Агачского района, у трех детей в Улаганском районе, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Чемальского района, у жителя Турочакского района и у двух жителей других регионов, прибывших в Горно-Алтайск, пояснили в оперштабе.

Теперь в регионе 1661 зараженный. Из больниц уже выписали 1289 человек.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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