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Владелец турбазы "Глобус", где погибла семья Кременских, ждал допроса по другому делу

, ИА "Амител"
Виктор Королев продал базу алтайскому предпринимателю, но документы на собственность не переоформил
Фото: турбаза 'Глобус' / скриншот с видео с официального сайта

Фото: турбаза "Глобус" / скриншот с видео с официального сайта

Хозяин туристической турбазы "Глобус", на территории которой обнаружили тела семьи Кременских, еще до происшествия ждал вызова на допрос по другому уголовному делу, передает "Банкфакс".

Отмечается, что несколько месяцев назад Виктор Королев намеревался продать объект и даже нашел на него покупателя – им оказался бийский предприниматель Алексей Минеев. Бизнесмен заплатил за базу 7 млн рублей, но в итоге остался обманутым, так как Королев не переоформил собственность на нового владельца.

В итоге Минеев обратился в полицию. По его словам, дело возбудили еще несколько месяцев назад, но следствие затянулось из-за пандемии. При этом Королева должны были вызвать на допрос в ближайшее время, но теперь он находится в СИЗО из-за гибели семьи чиновника Кременских.

Как уже писал amic.ru, 31 июля сотрудники базы "Глобус" в одном из номеров обнаружили тела своих постояльцев: мужа, жены и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет. Оказалось, что это семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских.

По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от бензинового генератора, который работал в подсобке, находящейся под номером семьи Кременских. Позже Королева задержали, а в его отношении возбудили уголовное дело.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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