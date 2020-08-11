Барнаульцы назвали желаемый размер пенсии

Барнаульцы хотят получать после выхода на пенсию 49 тысяч рублей в месяц. Это один из самых скромных запросов в стране. Такой же показатель в Воронеже. Меньше – только в Ульяновске и Ярославле (48 тысяч). Чуть больше – в Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти (50 тысяч рублей).
Как показал опрос, который провел НПФ Сбербанка, самые большие аппетиты у москвичей – 92 тысячи рублей. Далее идут жители Владивостока (78 тысяч) и петербуржцы (70 тысяч).
Что касается сфер деятельности, то больше всего хотят получать на пенсии нынешние маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте – работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча), на третьем – россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 тысяч).
В целом по стране ожидаемый размер пенсии составил 59 тысяч рублей. По словам вице-президента, директора дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Игоря Мамонтова, средний размер пособия в России сейчас составляет в четыре раза меньше ожидаемого – 15 тысяч.
Ранее amic.ru сообщал, что у жителей Алтайского края снизились зарплатные ожидания. В регионе готовы трудиться за 29 773 рубля.
Комментарии
Барнаульцы хотят получать после выхода на пенсию 49 тысяч рублей в месяц.
!!! ВСЕ КЛИНИКА !!!
А можно захотеть 249 тр?
зарабатывал всю жизнь 25-30 тыс.руб. а на пенсии получать 49 тыс.руб.
Прикол что ли?У нас многие даже 10 тыс не получают!Хоть бы пятнашку платили... Люди,работающие на тяжелых работах такие деньги не видят,а вы пенсии.Это не про Алтайский край.Или спрашивали у чиновников?
средняя пенсия в СССР была около 70 рублей при переводе в доллары примерно 1300
сейчас умножьте и получите примерно 90 тыс рублей.
11.08.2020 15:11 Чего сморозил? Официальный курс был 60-70 копеек. Фактический 2рубля. Пенсия скорее 35 долларов была, чем 1300
11.08.2020 15:35
Будущий пенсионер
Что значит фактический курс? Это почем у Березки и Интуриста продавали? Так я вас огорчу. И тот курс был от балды и нынешний тоже.
Мои работники с ЗП в 50-60000 не хотят работать. То проспал, то на пробку наступил.