Такой день. Новый руководитель БГЭС и избиение детей в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 13 августа. Без коронавируса.
Дождливая и ветреная погода сохраняется в регионе. Прекратятся осадки только 16 августа.
Суд оставил под арестом владельца турбазы, на которой погибла семья алтайского чиновника Иосифа Кременских. Королев подал апелляцию к избранной мере пресечения, но ее оставили без изменения.
СМИ рассказали, почему затягивается расследование дела об убийстве экс-директора НПЦ "Наследие" Любови Никитиной. Многие обстоятельства пока остаются неизвестны.
В мэрии Барнаула назвали фитнес-центры города, которым можно работать. Паспорта готовности получил 51 спортивный объект.
Ночью водители устроили флешмоб в центре Барнаула. Инспекторы ГИБДД выписали участникам сразу несколько протоколов.
Александр Ященко стал новым руководителем Барнаульской горэлектросети. Ранее он уже работал в должности руководителя и был депутатом краевого совета народных депутатов IV созыва.
В Алтайском крае на Алейске и Новоалтайске отработают методы борьбы с бедностью. Реализацию проекта обсудили на рабочем совещании в правительстве Алтайского края.
В Барнауле подросток избил восьмилетнюю девочку и двух 11-летних мальчиков. Видеозапись произошедшего опубликовали в социальных сетях, а позднее стало известно, что прокуратура Алтайского края проводит проверку по данному факту.
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