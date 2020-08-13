Алтайский край получил дополнительные деньги на выплаты врачам, которые лечат зараженных. В Барнауле заработали еще не все детские сады, но разрешение открыться получили более 50 фитнес-центров и спортзалов. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
87 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки. Теперь в регионе 10360 инфицированных, среди них 923 ребенка.
Еще 34 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 9 – в Бийске, 7 – в Славгороде, по 5 – в Новоалтайске, Рубцовске, Заринске. Остальные 22 случая выявили в 13 районах и городах Алтайского края.
За весь период пандемии из больниц уже выписали 8628 пациентов, причем 114 из них за прошедшие сутки.
Сейчас на лечении находятся 1467 человека. Тяжелое течение заболевания наблюдается у 95 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 29 из них.
За минувшие сутки скончалось сразу восемь пациентов с коронавирусом. Причем только у двоих причиной смерти стал COVID-19. А всего в регионе умерло 265 зараженных (и только 107 от коронавируса).
Алтайский край получил еще 198,93 миллиона рублей на дополнительные стимулирующие выплаты для медицинских работников. Эти деньги выделили из резервного фонда РФ.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а контроль за его исполнением поручили Минздраву России.
Финансовую поддержку получают медики, которые оказывают помощь больным COVID-2019. Причем сумма выплаты зависит от квалификации работника.
Еще 28 медучреждений Алтайского края возобновили оказание плановой помощи.
На первом этапе жителям региона доступна амбулаторная помощь стоматолога, профосмотры, профилактические прививки, а также различные услуги дневного и круглосуточного стационара.
Полный список медучреждений можно увидеть здесь.
В Барнауле вырос спрос на удаленных сотрудников. Работодателям требуются IT-специалисты, программисты, менеджеры по продажам, разработчики, аккаунт- и SMM-менеджеры, таргетологи, копирайтеры и дизайнеры.
За семь месяцев 2020 года в городской центр занятости подали 19,5 тыс. вакансий.
По данным управления труда и занятости населения, Барнаул постепенно возвращается к привычной жизни после ограничительных мер, связанных с пандемией. Многие предприятия уже возобновили работу, а некоторые даже открыли новые вакансии.
51 спортивный объект Барнаула получил паспорта готовности к работе, которые выдает Минспорт Алтайского края. Об этом стало известно на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Паспорта получили "Рельеф", "Сафари", "Темп", "Патриот", "Инваспорт", Hardcore, "Аврора", "Аполлонес", "К2 Sport", "Магис", спорткомплекс "Обь", ледовый дворец "Динамо", спорткомплекс ВРЗ и другие.
При этом представители комитета по физической культуре и спорту совместно с сотрудниками Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по клубам и следить за соблюдением мер профилактики коронавируса.
С 10 августа начался постепенный переход детских садов Барнаула к обычному режиму работы. По данным на 12 августа, дошкольные учреждения посещают около 7,5 тыс. детей.
Пока в городе заработали не все детские сады. Сейчас в помещениях идет генеральная уборка, детей из дежурных групп переводят в свои возрастные группы. В общем, до конца недели в обычный режим работы вернутся все 153 детских сада.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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