Четверг, 13 Август, 21:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,61
€ 87,04
20°

907758 +5057
Обь
146см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 137

, ИА "Амител"
Главное за 13 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайский край получил дополнительные деньги на выплаты врачам, которые лечат зараженных. В Барнауле заработали еще не все детские сады, но разрешение открыться получили более 50 фитнес-центров и спортзалов. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 13 августа?

87 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки. Теперь в регионе 10360 инфицированных, среди них 923 ребенка.

Еще 34 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 9 – в Бийске, 7 – в Славгороде, по 5 – в Новоалтайске, Рубцовске, Заринске. Остальные 22 случая выявили в 13 районах и городах Алтайского края.

За весь период пандемии из больниц уже выписали 8628 пациентов, причем 114 из них за прошедшие сутки.

Сейчас на лечении находятся 1467 человека. Тяжелое течение заболевания наблюдается у 95 пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 29 из них.

За минувшие сутки скончалось сразу восемь пациентов с коронавирусом. Причем только у двоих причиной смерти стал COVID-19. А всего в регионе умерло 265 зараженных (и только 107 от коронавируса).

2
Деньги – врачам

Алтайский край получил еще 198,93 миллиона рублей на дополнительные стимулирующие выплаты для медицинских работников. Эти деньги выделили из резервного фонда РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а контроль за его исполнением поручили Минздраву России.

Финансовую поддержку получают медики, которые оказывают помощь больным COVID-2019. Причем сумма выплаты зависит от квалификации работника. 

3
Плановая помощь возвращается

Еще 28 медучреждений Алтайского края возобновили оказание плановой помощи.

На первом этапе жителям региона доступна амбулаторная помощь стоматолога, профосмотры, профилактические прививки, а также различные услуги дневного и круглосуточного стационара. 

Полный список медучреждений можно увидеть здесь.

4
Спрос на удаленных специалистов

В Барнауле вырос спрос на удаленных сотрудников. Работодателям требуются IT-специалисты, программисты, менеджеры по продажам, разработчики, аккаунт- и SMM-менеджеры, таргетологи, копирайтеры и дизайнеры. 

За семь месяцев 2020 года в городской центр занятости подали 19,5 тыс. вакансий.

По данным управления труда и занятости населения, Барнаул постепенно возвращается к привычной жизни после ограничительных мер, связанных с пандемией. Многие предприятия уже возобновили работу, а некоторые даже открыли новые вакансии. 

5
Фитнес-центры вернулись к работе
  

51 спортивный объект Барнаула получил паспорта готовности к работе, которые выдает Минспорт Алтайского края. Об этом стало известно на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Паспорта получили "Рельеф", "Сафари", "Темп", "Патриот", "Инваспорт", Hardcore, "Аврора", "Аполлонес", "К2 Sport", "Магис", спорткомплекс "Обь", ледовый дворец "Динамо", спорткомплекс ВРЗ и другие.

При этом представители комитета по физической культуре и спорту совместно с сотрудниками Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по клубам и следить за соблюдением мер профилактики коронавируса.

6
Детсады на стадии подготовки

С 10 августа начался постепенный переход детских садов Барнаула к обычному режиму работы. По данным на 12 августа, дошкольные учреждения посещают около 7,5 тыс. детей.

Пока в городе заработали не все детские сады. Сейчас в помещениях идет генеральная уборка, детей из дежурных групп переводят в свои возрастные группы. В общем, до конца недели в обычный режим работы вернутся все 153 детских сада. 

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать 13 августа:

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
21:48
Стало известно, какие страны могут возобновить авиасообщение с Россией с 1 сентября 0
21:09
Вооруженные люди пришли в офис "Яндекса" в Минске 0
20:48
Пожар произошел в административном здании в Барнауле 0
20:09
Дождливая и ветреная погода сохранится в Алтайском крае 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 137 0
19:10
Дочь российского губернатора задекларировала доход в два раза больше отца 12
18:49
Водителю, который устроил ДТП с двумя погибшими на Алтае, предъявили обвинение 0
18:04
"Не превращайтесь в зверей!" Гарик Харламов возмутился происходящим в Белоруссии 4
17:53
Суд оставил под арестом директора турбазы, на которой погибла семья Кременских 6
17:45
Выяснилось, почему затягивается дело об убийстве экс-директора алтайского "Наследия" 1
17:32
Избиения, аресты и женщины в белых одеждах. Что сейчас происходит в Белоруссии? 14
17:20
В мэрии Барнаула назвали фитнес-центры, которым можно работать 4
17:07
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире 0
16:55
В Европарламенте призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии 15
16:43
Более 16 тысяч семей в Алтайском крае получили региональный маткапитал 0
16:31
На участников ночного автофлешмоба в Барнауле составили несколько протоколов 8
16:19
Чиновники продолжают бороться за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести" 16
16:06
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 7
15:54
"Нива" встала на крышу в результате ДТП в Барнауле 10
15:41
Барнаульскую горэлектросеть возглавил новый руководитель 2
15:30
Россиянина приговорили к исправительным работам за изнасилование маленькой дочери 5
15:18
Методы борьбы с бедностью в Алтайском крае отработают на Алейске и Новоалтайске 11
15:09
В России вновь выявили более пяти тысяч случаев заражения COVID-19 0
14:57
В Бийске росгвардеец спас тонущего в реке мальчика 0
14:43
В Белоруссии вновь начались акции мирного протеста 24
14:31
В Сети появился список фильмов с реальными постельными сценами 4
14:20
Ученые выявили зависимость между группой крови и риском заражения коронавирусом 3
14:06
Не день таксиста. Toyota вылетела на трамвайные пути в Барнауле 3
13:54
Прокуратура проверяет информацию об избиении детей в Барнауле 6
13:42
США могут ввести санкции против Белоруссии 50
13:29
В Бийске ищут инвестора для ремонта "детской площадки Натальи Водяновой" 4
13:16
В Барнауле столкнулись такси и междугородний автобус 3
13:05
Безопасность в один клик. Как защитить личные данные без логина и пароля 0
12:53
В Республике Алтай выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом 0
12:40
Алтайский край получил почти 200 млн рублей на выплаты врачам 4
12:27
Гарантия 5 лет. Как СГК в Барнауле восстанавливает дороги после ремонта теплосетей 2
12:14
Еще 28 больниц Алтайского края начали плановый прием пациентов 4
12:02
Двое мужчин устроили пьяный дебош на Речном вокзале в Барнауле 12
11:50
Еще восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 48
11:44
Расходы на отопление в российских новостройках могут вырасти на 30% 10
11:35
Ночной флешмоб. Автомобилисты не давали спать жителям центра Барнаула 32
11:20
Алтайского угонщика подвело спущенное колесо 0
11:07
В Барнауле на четыре дня частично перекроют оживленную улицу 0
10:58
В России собираются выдавать кредиты через банкоматы 4
10:45
Грузовик снес бампер иномарке в барнаульском дворе и скрылся с места ДТП 13
10:33
Российским туристам в Турции понадобятся защитные маски и расширенные страховки 12
10:22
В Рубцовске на несколько дней отключат холодную воду 1
10:10
В Барнауле вырос спрос на удаленных работников 4
09:56
"Батюшка не по этому делу вообще". Инженер раскритиковал священника из Барнаула 10
09:44
Белорусские военные начали выбрасывать свою форму и знаки отличия 95
09:30
Семейная пара из Барнаула обвиняет врачей в том, что их дочь родилась глухой 16
09:17
113 многоквартирных домов Барнаула остались без горячей воды 0
09:06
Стильно, удобно и дешево. Где в Барнауле подобрать очки, которые не захочется снимать 4
08:55
Подросток избил двух мальчиков и девочку в Барнауле 42
08:34
У России вновь появился чистый государственный долг 11
08:20
Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко 28
08:01
Рабочие решают проблему с отводом воды у фонтана на улице Панфиловцев в Барнауле 16
07:48
Иди навстречу солнцу. Истории жителей Алтайского края, которые сумели победить рак 1
07:36
58-летняя жена Александра Малинина показала шикарную фигуру в бикини 15
07:19
Жительница Бийска в Международный женский день из ревности убила свою подругу 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.