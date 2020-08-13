Суд оставил под арестом директора турбазы, на которой погибла семья Кременских

Алтайский краевой суд оставил под арестом руководителя турбазы "Глобус", на которой погибла семья чиновника Иосифа Кременских, сообщается на сайте суда.
Ранее в отношении 59-летнего Виктора Королева возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц" и отправили в СИЗО.
Королев подал апелляцию к избранной мере пресечения, однако в четверг, 13 августа, вышестоящая инстанция оставила решение без изменения.
Напомним, что 31 июля сотрудники базы "Глобус" в одном из номеров обнаружили тела четырех членов семьи 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских: самого чиновника, его жену и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет.
Как установило следствие, 27 июля из-за отключения электричества владелец базы распорядился поставить в бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы запустить насосную станцию и всю систему водоснабжения базы. Из-за работы генератора окись углерода попала в номера на втором этаже корпуса. Именно парами и отравилась семья Кременских.
Комментарии
Одно непонятно : чем вызвана подобная мера пресечения под стражей - чай не стаканчиком кидал,всего лишь не подумал бестолковкой своей о возможных последствиях. Зачем давить катком правосудия и так несчастного на всю оставшуюся жизнь человека для которого реально хватило бы подписки о невыезде ?
Он же гражданина начальничка уморил, сие есть государственное преступление, однако.
Душегубство от головотяпства (
Он же гражданина начальничка уморил, сие есть государственное преступление, однако.
тяжело тебе живется !по пояс деревянному.
Зачем давить катком правосудия
тем более не молодой уже, тюрьма здоровья не прибавит, преступление непреднамеренное, и так всю жизнь каяться будет
13.08.2020 18:17
- гость -
Ты мне не тычь, вшивота казённая.