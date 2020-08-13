В мэрии Барнаула назвали фитнес-центры, которым можно работать

51 спортивный объект Барнаула получил так называемые паспорта готовности к работе, которые выдает Минспорта Алтайского края. Об этом стало известно на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-центр мэрии, паспорта получили "Рельеф", "Сафари", "Темп", "Патриот", "Инваспорт", "Hardcore", "Аврора", "Аполлонес", "К2 Sport", "Магис", спорткомплекс "Обь", ледовый дворец "Динамо", спорткомплекс ВРЗ и другие. При этом представители комитета по физической культуре и спорту совместно с сотрудниками Роспотребнадзора продолжают проводить рейды по клубам и фитнес-центрам и следить за соблюдением мер профилактики коронавируса.
Как уже сообщал amic.ru, спортивным объектам, в том числе фитнес-центрам, разрешили работать после того, как в свет вышла новая редакция "ковидного" указа губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Комментарии
зачем?
Пунктик в части 65-летним и выше сидеть дома,не высовываясь ,мило назван самоизоляцией от слова "сам" , при этом подразумевается добровольный характер по принудительному типу.
Замечу - в отсутствии объявленной ЧС.
В Барнауле нет никакой мэрии! Потому что нет мэра. Есть какой-то дегенерат, назначенный какими-то хмырями.
Издрочили уже предпринимателей эти чинуши