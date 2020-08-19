Пациентка, проснувшаяся в районном морге после операции, умерла

81-летняя пациентка, которая очнулась в морге после клинической смерти в Горшеченской районной больнице Курской области, умерла. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает "360" в Telegram-канале.
Как ранее писал amic.ru, 14 августа местную жительницу госпитализировали с резкими болями в животе. Медики заподозрили у нее непроходимость кишечника, но во время операции обнаружили злокачественную опухоль с множественными метастазами.
Проходимость кишечника хирурги восстановили, но после операции наступила клиническая смерть. Из-за отсутствия оборудования для отслеживания активности мозга женщину сочли мертвой и увезли в морг, где она и очнулась.
Местные власти организовали проверку по данному факту и назвали подобные случаи недопустимыми.
Комментарии
Второй раз умерла?
У меня знакомая из реанимации рассказывала:
Реанимируют... Безуспешно. Везут в морг. На порожке тележка подскакивает, стукается. Пациент запускается. Бегом его обратно в реанимацию. По дороге он опять останавливается.
Реанимируют... Безуспешно. Везут в морг. На порожке...
И так 3 раза.
Она говорит: "Мы просто устали возить его в морг и обратно. Возим и думаем: Ты давай уже, определяйся, гад, ты там или здесь."
Кстати, выжил.
Врач сказал в морг - значит в морг (с)
Курьезно-трагический случай произошел в практике Шотландского хирурга Роберта Листона (1794 - 1847) известного как «самый быстрый нож в Вест-Энде». Во время проведения очередной операции произошло следующее: Листон как всегда очень быстро (в течении 150 секунд) удалил загнивающую нижнюю конечность пациенту, отрезав при этом два пальца своему ассистенту. Он так быстро и широко махал своим скальпелем, что испачкал кровью и разрезал пальто одному из наблюдателей, подошедшему сзади. Этот зритель был под таким впечатлением от происходящего, что после того как увидел кровь на своем пальто испугался и умер от сердечного приступа. Пациент и ассистент также впоследствии умерли от заражения и инфекционных осложнений.