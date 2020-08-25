Голосования "на пеньках и в тележках" в Алтайском крае не будет

На ближайших выборах жители Алтайского края смогут проголосовать тремя способами: на участке – в единый день голосования 13 сентября, досрочно – в помещении УИК и дома – при подаче соответствующего заявления. На придомовых территориях голосования не будет. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 августа рассказала председатель регионального избиркома Ирина Акимова.
По ее словам, досрочное голосование состоится на УИКах с 2 по 12 сентября. В рабочие дни можно отдать свой голос с 16:00 до 22:00, в выходные – с 9:00 до 15:00. Чтобы проголосовать из дома, нужно подать заявку через портал "Госуслуги".
Как уже сообщал amic.ru, в сентябре состоятся довыборы депутатов АКЗС, в ЗАТО Сибирский и Славгороде изберут новый состав местных парламентов. Кроме того, в ряде муниципалитетов выберут глав поселений и депутатов сельсоветов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосования по поправкам в Конституцию 1 июля "на пеньках и в тележках" не было. Соцсети, в свою очередь, многочисленными фотографиями показали, что такие факты все-таки имели место.
Комментарии
голосуй не голосуй всё равно получишь фигу