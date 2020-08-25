Вторник, 25 Август, 19:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,51
€ 88,06
17°

966189 +4696
Обь
162см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Голосования "на пеньках и в тележках" в Алтайском крае не будет

, ИА "Амител"
На ближайших выборах жители региона смогут отдать свой голос тремя способами
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

На ближайших выборах жители Алтайского края смогут проголосовать тремя способами: на участке – в единый день голосования 13 сентября, досрочно – в помещении УИК и дома – при подаче соответствующего заявления. На придомовых территориях голосования не будет. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 августа рассказала председатель регионального избиркома Ирина Акимова.

По ее словам, досрочное голосование состоится на УИКах с 2 по 12 сентября. В рабочие дни можно отдать свой голос с 16:00 до 22:00, в выходные – с 9:00 до 15:00. Чтобы проголосовать из дома, нужно подать заявку через портал "Госуслуги".

Как уже сообщал amic.ru, в сентябре состоятся довыборы депутатов АКЗС, в ЗАТО Сибирский и Славгороде изберут новый состав местных парламентов. Кроме того, в ряде муниципалитетов выберут глав поселений и депутатов сельсоветов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосования по поправкам в Конституцию 1 июля "на пеньках и в тележках" не было. Соцсети, в свою очередь, многочисленными фотографиями показали, что такие факты все-таки имели место.

 

 

 

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.08.2020 17:24
- гость -

голосуй не голосуй всё равно получишь фигу

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
19:17
Туристка провалилась в расщелину в горах Алтая 0
18:46
Песков ответил на обвинения Евросоюза в отравлении Навального 4
18:21
Алтайский край вошел в число лидеров СФО по выздоровлению от COVID-19 0
17:57
Депутат АКЗС пытается через суд вернуть водительские права 3
17:44
Герман Греф может приехать в Барнаул в начале сентября 0
17:34
Инфекционист назвал условия для повторного заражения коронавирусом 0
17:20
Голосования "на пеньках и в тележках" в Алтайском крае не будет 1
17:08
Минпросвещения ответило на идею переноса начала учебного года на 1 октября 3
16:56
СМИ: "Яндекс" эвакуирует своих сотрудников из Белоруссии 0
16:41
Семья владельца "Алтайского бройлера" вошла в топ-10 богатейших в РФ 5
16:29
Пандемия повысила интерес жителей Алтайского края к "Госуслугам" 0
16:16
Барнаульским школьникам подарят 200 ранцев и наборов канцелярии 1
16:04
"Да нормальный он мужик". Суриков о Лукашенко, его ошибках и протестах в Белоруссии 17
15:56
Сильные дожди грозят Алтаю паводком, селями и камнепадом 1
15:44
В России подтвердили менее 4,7 тысячи заражений коронавирусом за сутки 0
15:31
Лжеполицейский забрал у алтайской старушки деньги и мясо 1
15:18
Ингибиторы холинэстеразы. Что за вещество немецкие врачи нашли в организме Навального 30
15:06
Стартовал конкурс "Главная кошка города". Победителю подарят годовой запас корма 14
14:57
Солистка Little Big Софья Таюрская снялась обнаженной для мужского журнала 4
14:47
Сменился богатейший семейный клан России 17
14:33
Жильцы разваливающегося дома в Барнауле записали обращение к губернатору Томенко 12
14:21
Еще одна страна откроет границы для россиян 0
14:09
Евросоюз потребовал от России прозрачного расследования отравления Навального 28
13:56
Почти 20 кандидатов не смогут стать депутатами в Алтайском крае 3
13:45
Ученые предлагают туристское кольцо Алтая как панацею от пробок 0
13:30
Названы способы, как добиться повышения зарплаты 12
13:17
Волейболисты барнаульского "Университета" узнали дату первого матча 0
13:06
Долг платежом не красен. Кто имеет право стать банкротом и что для этого нужно 0
12:55
Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
12:53
Огромная очередь образовалась в Барнауле за разрешениями на охоту 15
12:41
Стали известны подробности ДТП с машиной скорой помощи в Рубцовске 0
12:28
Молния ударила в телевышку в Алтайском крае 5
12:15
"Это слишком". Модель Эмили Ратаковски показала фотографии без белья 11
12:01
Если проспал Персеиды. Чем может удивить ночное небо в августе и сентябре? 0
11:49
ТЭЦ Барнаула и Бийска проверяют из-за сообщений о минировании 2
11:38
Отца и сына осудили за незаконный похоронный бизнес в Барнауле 12
11:26
Тяжелая ноша. В Барнауле мужчина украл из гаража полтонны металла 0
11:14
20-летний курсант из Барнаула умер в военной академии в Санкт-Петербурге 9
11:02
Из хаоса – в систему. Кто помогает предпринимателям Алтая увеличить доход 1
10:47
Глава Тувы повторно заразился коронавирусом 0
10:32
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий 2
10:18
Десять главврачей Алтайского края заработали более 2 млн рублей 33
10:06
Компенсация природе. В Барнауле в Обь выпустили 50 тысяч мальков сазана 7
09:56
21 многоквартирный дом Барнаула остался без горячей воды 0
09:42
Эксперты назвали самый популярный цвет автомобилей в Алтайском крае 8
09:28
"Город готов". В СГК рассказали, когда в Барнауле стартует отопительный сезон 0
09:17
Виктору Томенко доложили о ремонте проблемной алтайской ТЭЦ 0
09:06
Депутат Госдумы призвал отложить начало учебного года 22
08:55
Случай рутинный. Доктор Мясников прокомментировал возможное отравление Навального 34
08:42
"О таком масштабе не думали". Депутат АКЗС оценил ремонт ДК в алтайском райцентре 3
08:29
В Республике Алтай выявили еще 22 случая заболевания COVID-19 1
08:16
Алтайский край вошел в топ-10 по федеральным дотациям 1
08:05
Фитнес-центры Алтайского края могут полностью открыться уже на этой неделе 1
07:50
В Барнауле оштрафовали активистку, которая вступилась за задержанного инвалида 40
07:34
Эндокринолог назвала простой способ снизить риск инфаркта, инсульта и рака 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.