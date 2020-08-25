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Почти 20 кандидатов не смогут стать депутатами в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Им отказано в регистрации
Ирина Акимова / Фото: altai_terr.izbirkom.ru

Ирина Акимова / Фото: altai_terr.izbirkom.ru

Избирательные комиссии Алтайского края отказали 19 кандидатам, которые собирались участвовать в выборах различного уровня в единый день голосования 13 сентября. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 августа рассказала председатель регионального избиркома Ирина Акимова.

По ее словам, причины отказов разные. Среди основных – непредставление документов и подписных листов.

Всего депутатами попытаются стать 840 человек. Почти половина из них представляют "Единую Россию", около 19% – "Справедливую Россию", 15,6% – ЛДПР, 14% – самовыдвиженцы, более 4% – от КПРФ. Четыре кандидата представляют партию "Яблоко".

Как уже сообщал amic.ru, 13 сентября состоятся довыборы депутатов АКЗС, в ЗАТО Сибирский и Славгороде изберут новый состав местных парламентов. Кроме того, в ряде муниципалитетов выберут глав сельских поселений и депутатов сельсоветов.

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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