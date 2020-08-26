АКЗС поддержало заявку Барнаула на присвоение звания "Город трудовой доблести"

26 августа во время предсессионного заседания депутатских комитетов АКЗС поддержало ходатайство администрации Барнаула о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-центр мэрии.
По словам выступившего на заседании главы города Вячеслава Франка, присвоение Барнаулу высокого звания – это прежде всего "дань памяти трудовому подвигу наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, увековечивание их подвига для будущих поколений".
Кроме того, председатель комитета по правовой политике АКЗС Андрей Осипов также отметил огромную работу мэрии по подтверждению трудового подвига жителей краевой столицы и по формированию документов, которые направят в Российскую академию наук и президенту Владимиру Путину на рассмотрение.
По итогам заседания депутаты решили поддержать на предстоящей сессии соответствующее ходатайство городской администрации в адрес президента Владимира Путина.
Ранее инициативу администрации Барнаула о присвоении региональной столице звания "Город трудовой доблести" поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Решение о поддержке мэрии в этом вопросе также принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. В следующем году фракция намерена поддержать аналогичные заявки от Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.
Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Путин учредил новое звание для городов, жители которых в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм.
Комментарии
БЫВШИЙ город трудовой доблести. Все заводы или закрыты или еле дышат. Больше подходит город ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ.
И пивнушек.
прям "работают" не покладая рук.....
А чтоб избежать "героических" усилий, нужно было всег лишь в день голосования за обнуленного выставлять не все города края ,а Барнаул. Томенка ума не хватило, точнее ему пофиг на край, он тут командировочный