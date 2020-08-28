Днем 1 сентября 2020 года в Алтайском крае прогнозируют теплую и солнечную погоду. А вот ближе к вечеру она изменится. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
"В период с 29 августа по 4 сентября над районами региона установится антициклон, который принесет спокойную погоду без осадков. Температура воздуха с каждым днем постепенно будет повышаться, причем до +24... +30 градусов и, может, даже выше. Поэтому 1 сентября будет у нас прекрасный солнечный день. А к концу дня и в ночь на 2 сентября с прохождением атмосферного фронта северо-западного циклона местами по краю пройдут кратковременные дожди и грозы", – пояснила Людмила Сырых.
Согласно предварительному прогнозу, в Барнауле днем тоже будет солнечно, а вот ближе к вечеру может пойти дождь. Поэтому погода не должна помешать проведению утренних школьных линеек.
Напомним, 1 сентября все учебные заведения Алтайского края проведут торжественные линейки на улице. Присутствовать на них смогут только 1, 9 и 11 классы. В 2020-м в Алтайском крае за парты сядут более 280 тысяч учеников, среди них 30 тыс. первоклассников.
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