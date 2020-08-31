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Как начнется учебный год в школах Барнаула и что будет нового в сентябре-2020

, ИА "Амител"
Сентябрь 2020 года приготовил для барнаульских школьников много нововведений

Сентябрь подкрался неожиданно быстро. И уже завтра в школах Алтайского края и Барнаула прозвенит первый звонок нового учебного года. Однако в этот раз школьников, а также их родителей, и, конечно, педагогов ждет много нововведений. Пандемия коронавируса хоть и пошла на спад, но продолжает вносить коррективы в нашу жизнь. Из-за эпидемиологической обстановки в школах ввели новое расписание уроков и перемен, запретили праздники. И даже линейки 1 сентября в школах пройдут не для всех классов. Что ждет детей в учебном году и как пройдет 1 сентября 2020 в школах Барнаула, рассказывает наша инфографика.

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В общеобразовательных учреждениях Барнаула выполняют все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не допустить  распространения коронавирусной инфекции. На входе в школы установят санитайзеры с антисептиком, кабинеты собираются проветривать после каждого урока. У детей будут измерять температуру с помощью бесконтактного термометра. В помещениях установят рециркуляторы и бактерицидные лампы. Каждые два часа в классах необходимо проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Уроки для каждого класса будут начинаться в свое время. Для кого-то в 8:00, для кого-то в 8:15, в 8:30 и так далее. Соответственно, и перемены и походы в столовую для каждого класса тоже организуют в разный период. Таким образом удастся избежать скученности детей. Кроме того, каждый класс, в том числе старшей школы, будет учиться в своем кабинете. Только на предметах, где это необходимо, детям разрешат посещать лаборатории и другие кабинеты.  Физкультура первый месяц будет проходить только на улице.

"Удаленка" становится частью жизни школьников: некоторые неосновные предметы дети будут изучать дистанционно. Это родная речь, родная литература, возможно, второй иностранный язык и так далее.

Кстати, в администрации Барнаула подчеркнули, что никаких обязательных сборов с родителей на санитайзеры и прочие дезинфицирующие средства не должно быть.

Из муниципального бюджета выделено более двух миллионов рублей для обеспечения школ рециркуляторами воздуха. Также все общеобразовательные учреждения столицы Алтайского края полностью обеспечены бесконтактными термометрами. На данный момент имеется достаточный запас санитайзеров и противовирусных препаратов, который позволит начать учебный год безопасно в очном режиме, подчеркивают в администрации.

"Обязательный сбор денег с родителей на приобретение какого-либо оборудования, сопутствующих или расходных материалов является незаконным, – указывается на официальном сайте администрации города. – Комитет по образованию напоминает, что привлечение пожертвований осуществляется в рамках действующего законодательства исключительно на добровольной основе! Данный вопрос находится на постоянном контроле в комитете. В целях недопущения нарушений действующего законодательства при привлечении пожертвований на официальном сайте комитета по образованию города Барнаула открыта горячая линия по вышеназванному вопросу. В случае незаконного привлечения к пожертвованиям обращайтесь по телефонам: 569-022, 569-028".

Добавим, 1 сентября 2020 года в Барнауле распахнут двери 86 школ. За парты сядут более 83 тысяч школьников. Из них около 9,5 тысячи – первоклассники.

Еще одно важное нововведение этого года – всех учеников начальной школы (с первого по четвертый классы) обеспечат бесплатным горячим питанием. Это значит, что в Барнауле бесплатные школьные обеды получат около 37 000 учеников. 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.08.2020 16:48
- гость -

бесконтактным термометром мерить каждому у входа???
нам сказали дома мерьте и пишите записку с собой в школу
ламп НЕТ
санитайзеров НЕТ

31.08.2020 17:02
гость

где в школе столько техничек, чтобы мыть каждые два часа?

31.08.2020 17:05
анонимным гостям

кому нам-то? номер школы в студию! у нас все есть и все давно разъяснили и показали, проблем вообще никаких

31.08.2020 17:09
- гость -

"каждые два часа - влажная уборка с дезсредствами, после каждой смены - генеральная уборка"

И кто это будет делать?

31.08.2020 17:16
- гость -


И кто это будет делать?

В наше время (лихие 90-е) всегда назначались дежурные класса. Сами после уроков мыли полы, доску, протирали подоконники, поливали цветы.

31.08.2020 17:20
гостья

сейчас детям даже с доски вытирать нельзя-переработают

31.08.2020 18:05
- гость -

17-05
Нам это школа 84.

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