"Раз чихнул и домой". Подслушано на школьной линейке в Барнауле

Белые бантики, бабочки, яркие букеты и счастливые лица детей – визитная карточка 1 сентября. Все так, но в этом году День знаний выдался необычным. Родителей на школьной линейке отделили полосатой лентой. В классы с детьми их не пускают, а на торжество пригласили только первоклашек и будущих выпускников. И те, и другие внимательно изучают друг друга. Первоклашки слегка в растерянности, из-за того что жизнь больше не будет прежней. Одиннадцатиклассники с юмором размышляют, как сложится их последний учебный год.

Корреспондент amic.ru побывал на торжественной школьной линейке и подслушал, о чем говорят те, кто только идет в школу, и те, кто ее скоро закончит.

Двое будущих выпускников обсуждают санитарное ограждение школы полосатыми лентами:

– Такое ощущение, что это место преступления, а не школа.

Одиннадцатиклассник пытается пройти за красную линию ограждения вместе с отцом. Директор папу не пускает.

– Все, Гришенька, сегодня посторонним нельзя.

– А потусторонним?

Мальчик на линейке плачет уже минут пять. Учитель пытается пожалеть.

– Ну чего ты. Привыкай к школе. Тут интересней, чем в детском саду.

– Да я плачу, потому что мама утром котенка нашей Муси в добрые руки отдала...

***

Один мальчик другому:

– Сегодня кормить будут. Из всех пирожков я больше всего люблю манты.

Разговор двух парней.

– Все равно вторая волна коронавируса в конце сентября придет. Зачем этот месяц ходить...

– Да можно вообще не ходить. Раз чихнул и все – тебя домой отправили.

***

Две девушки:

– Ты хорошо себя чувствуешь? Выглядишь неплохо.

– Плохо чувствую. Я долго прихорашивалась.

Мальчик выходит из школы, его встречает мама.

– Мама, нам на входе температуру мерили.

– И какая у тебя температура?

– Зеленая! (Имеет в виду, что на термометре загорелась зеленая лампочка, показывающая нормальную температуру тела.)

В школьном дворе на асфальте мелом подписаны места для каждого класса.

Мальчик читает:

– 11-в, 11-г, 1-а, 1-б... Не понял. А что, остальные учиться не будут?

Девочка выходит из школы с букетом цветов.

– Милана, а почему ты цветы не отдала учительнице? – удивляется мама.

– Мама, ей столько цветов подарили. Я этот букет у нас дома поставлю.

Первоклашка в растерянности:

– Мама, ты говорила, что тут праздник, будет весело. А тут все печальные, и взрослые непонятные слова говорят.

Ученики одиннадцатых классов стоят напротив первоклассников.

– Интересно, Татьяна Николаевна (видимо, их первый учитель) с какого класса начнет у них кровь пить...

***

Вокруг школы много полицейских: дежурят, чтобы никаких ЧП не произошло. Этот факт обсуждают два парня.

– Смотри, Витек, наша школа теперь еще больше похожа на тюрягу.



С Днем знаний, дорогие читатели amic.ru! Пусть новый учебный год для ваших детей будет легким и интересным. А задумавшись над домашней работой своего дитя, вспомните слова мудреца: "От многих знаний многие печали и грызть гранит науки нужно шутя".