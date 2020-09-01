Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем знаний

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к школьникам, их родителям и педагогам в День знаний. Соответствующее поздравление глава региона опубликовал у себя в Instagram.
"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем знаний! Школьные годы – это прекрасная пора в жизни каждого человека. Школа не только дает знания и помогает выработать ответственность и дисциплину, научиться достигать целей и справляться с трудностями, дарит дружбу, которую мы проносим через всю нашу жизнь", – отметил губернатор.
Виктор Томенко сообщил, что в этом году в Алтайском крае 280 тысяч ребят придут в школу, из которых почти 31 тысяча – первоклассники. Получать среднее специальное и высшее образование будут еще 100 тысяч молодых людей.
"Мы – взрослые – волнуемся за всех вас и желаем вам интересной и успешной учебы. Помогать и заботиться о вас будут самые лучшие учителя и наставники, преданные своей профессии и искренне любящие своих учеников. Пусть новый учебный год сложится успешно. Желаю всем школьникам и студентам настойчивости в получении знаний и высоких результатов в учебе. Учителям и преподавателям – мудрости и терпения. А родителям – больше поводов для радости за своих детей. С праздником вас! С Днем знаний!" – заключил Виктор Томенко.
Комментарии
Поздравляем АК с партнерством с МГУ, вывод ну и зачем образование развивать на АК если партнер МГУ, было бы весело от таких новостей если бы не было так грустно от бестактности в поведении и поступках верхушки АК.