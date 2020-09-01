Новую школу с уникальным оборудованием открыли в Барнауле

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
1 сентября в Барнауле открылась новая школа № 136. Она располагается на Взлетной, 85. В новом учебном году заведение будут посещать 1239 школьников, в том числе 357 первоклассников.
По словам директора школы Александра Шнайдера, особенность нового учебного заведения в том, что там будут формировать начальное инженерное образование.
"Закуплено уникальное оборудование. В первую очередь, это робототехника, развитие таких навыков у детей, как конструирование, программирование, логическое мышление. В зависимости от возраста ребенка будет увеличиваться сложность заданий, будут появляться новые уникальные модели, аналогов которых в крае нет", – цитирует директора пресс-центр мэрии.
Отмечается, что на оснащение школы было выделено почти 85 млн рублей.
Как уже сообщал amic.ru, глава Барнаула Вячеслав Франк, выступая на линейке в школе № 55, заявил, что городской бюджет берет на себя расходы по накрыванию столов в школьных столовых для учеников 1-4 классов. Раньше за это платили родители.
Комментарии
Новость замечательная. Но куда потом эти робототехники пойдут работать? Учится понятно что в политех, но работы по их профилю в стране нет от слова совсем. Значит одна дорога за границу. Но там и своих робототехников хватает так как они давно эти задачи решали пока мы заводы растаскивали.
а у нас любого возьми негде потом работать
коронавирус, не не слышали
Лишь бы учителя не подвели, у нас уже несколько школ открывали с шикарной базой, а дети сильные бегут, так как учителя не очень
Школу новую открыли - хорошо . Но ряженых туда зачем приплели ? Почему у нас из каждого мероприятия сейчас устраивают помпезные показушные шумихи . Это же школа , добрые слова сказали , благодарности выразили , звоночком торжественно позвонили , ленточку перерезали в одном ! месте и хватит .Открыли школу и пошли учиться .
Школу новую открыли - хорошо . Но ряженых туда зачем приплели ? Почему у нас из каждого мероприятия сейчас устраивают помпезные показушные шумихи . Это же школа , добрые слова сказали , благодарности выразили , звоночком торжественно позвонили , ленточку перерезали в одном ! месте и хватит .Открыли школу и пошли учиться .
1.09.2020 16:22
При чем тут "куда пойдут работать"? Это же не ПТУ. Доп оборудование для доп развития. Или всем нужно быть общеобразованными, сидеть на попе ровно и ничем не выделяться?
1.09.2020 17:25
- гость -
Это к тому, что не просматривается единой линии развития страны, так локальные очаги улучшений. Правильнее было бы со строительством школ начинать строительство производств, чтобы у детей кроме доп. развития была перед глазами перспектива, вера в светлое будущее.