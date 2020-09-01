"Замечательный праздник". Мэр Барнаула поздравил школьников с Днем знаний

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил школьников, студентов-первокурсников и педагогов с началом нового учебного года, сообщает пресс-служба мэрии.
Вячеслав Франк отметил, что День знаний – замечательный праздник, к которому с особым трепетом готовятся дети, родители и учителя. По словам мэра, в этот день за парты барнаульских школ сядут почти 84 тысячи учеников.
"Особо волнующим этот день является для первоклассников. Для 9700 барнаульских девчонок и мальчишек начинается новый, сложный, но очень значимый этап жизни. Уверен, что внимание и забота педагогов, современные условия, созданные в школах, помогут ребятам достичь успехов в учебе", – отметил мэр.
Также градоначальник поздравил и первокурсников, которые прошли вступительные испытания, несмотря на пандемию. Он подчеркнул, что новоиспеченных студентов ждут "новые интересные встречи и первые шаги к профессии".
Не забыл упомянуть глава Барнаула и педагогов. По его словам, "от их профессионализма, опыта и мудрости во многом зависят настоящие и будущие достижения наших детей, их вера в себя и умение добиваться поставленных целей".
В конце своего поздравления Вячеслав Франк выразил надежду, что новый учебный год будет максимально насыщенным и плодотворным.
"Желаю всем школьникам и студентам, родителям, учителям и преподавателям благополучия, сил, новых свершений и открытий!" – констатировал он.
Комментарии
Спасибо!
Ну вот обратно текст из разряда протокольных, материал носит чисто чиновничный подход.