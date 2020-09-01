За что выгоняют из класса? Веселые загадки с подвохом для самых умных родителей

Новый учебный год начинается для детей и их родителей с 1 сентября. Опять уроки, опять задачи, неожиданные презентации, о которых "вспоминают" в 22:00, и бесконечная домашняя работа. Но мы уверены, что за лето вы успели повторить учебную программу, по которой будет учиться ваш ребенок. Так что в этом учебном году вам будет легко. А сейчас мы предлагаем слегка размяться и настроиться на то, что школа неизбежна. Решаем вместе веселые загадки. Осторожно: они с подвохом. Но зато отлично тренируют мозг и нестандартное мышление, заставляют думать и творчески, и аналитически. И да, решать их можно вместе с детьми.
Поехали!
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