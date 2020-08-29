Еще одна страна открыла границы для российских туристов

Расширяется список стран, в которые могут отправиться россияне. Так, с 1 сентября в их число войдет Молдавия. Об этом сообщает ТАСС.
"Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан РФ", – уточнила пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки.
Как ранее писал amic.ru, международное авиасообщение в России возобновилось 1 августа. В этот день открыли рейсы в Анкару, Лондон, Стамбул и Занзибар.
С 10 августа уже можно улететь на турецкие курорты Антальи и Эгейского побережья. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию. С 28 августа часть граждан РФ могут отдохнуть на Кипре.
Комментарии
Бегу. . Теряю тапки
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