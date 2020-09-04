Власти Барнаула расторгли контракт с перевозчиком из-за срывов расписания автобусов

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула принял решение расторгнуть муниципальный контракт на обслуживание автобусного маршрута № 110, пишет пресс-центр мэрии.

Договор расторгнут в одностороннем порядке. Причиной стал систематический срыв расписания пассажироперевозчиком и отсутствие необходимых транспортных средств для работы на линии.

После расторжения контракта власти города проведут конкурсные процедуры, с помощью которых определится новый перевозчик.

Как ранее сообщил amic.ru, с 1 сентября в Барнауле начнет работать новый автобусный маршрут № 150 – от поселка Новомихайловка до ЛДП "Урожайный". Направление призвано улучшить транспортное обслуживание Новомихайловки. Как рассказали в городском комитете по дорожному хозяйству и связи, всего на маршрут выйдут два микроавтобуса.