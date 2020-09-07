Минприроды проверило версию техногенного загрязнения алтайского озера

Министерство природы Алтайского края проверило версию о возможном антропогенном факторе загрязнения озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе.

В ходе обследования акватории водоема не выявили никаких признаков загрязнения техническими отходами, уточняет пресс-служба правительства Алтайского края.

Напомним, на загрязнение уникального озера пожаловались местные жители. По их словам, у водоема уже несколько дней стоит едкий запах краски, а весь берег усеян мертвой рыбой.

Руководитель регионального Минприроды Владимир Попрядухин поручил экологическому инспектору разобраться в причинах. Специалист съездил на место и пришел к выводу, что виновата сама природа: из-за обмеления озера разложились водоросли, что привело к выделению вредных веществ и запаха. Это же стало причиной гибели рыбы.