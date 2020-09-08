Барнаульцев приглашают принять участие в благотворительном велопробеге

27 сентября в Барнауле состоится семейный велопробег в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Участники проедут 30 километров по лесу и окрестностям города, пишет официальный сайт Алтайского края.

Сбор и инструктаж участников состоится на улице Мало-Тобольской, 30 (Старый базар, Amaxtur). Программа благотворительного велопробега включает в себя детский заезд на беговелах, туристические эстафеты, розыгрыш призов и награждение победителей.

Пробег организован с целью сбора средств на программы гидрореабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Все вырученные средства направят в Фонд помощи детям с поражением центральной нервной системы.