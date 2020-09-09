Россиянка начала крушить такси за отказ везти ребенка без детского кресла

Жительница Тюмени начала угрожать таксисту и портить салон автомобиля за отказ везти ее с ребенком без детского кресла, сообщает Telegram-канал издания "Подъем".

На кадрах видно, как водитель пытается объяснить пассажирке, что для поездки с малышом нужно специальное кресло, но тариф, который она выбрала, эту опцию не предусматривает. При этом нарушать правила дорожного движения мужчина не собирается.

В ответ женщина начала утверждать, что впервые слышит о таких правилах, а водитель "просто решил выпендриться". На его предупреждения о намерении вызвать полицию, пассажирка ответила, что ей ничего не будет и она "плевать хотела" на его имущество. Спустя несколько секунд злоумышленница начала крушить ногами машину изнутри.

Чем закончился конфликт, неизвестно.