Не будут летать. В Барнауле переделают пешеходный переход после публикации amic.ru

Администрация города Барнаула сообщила о выделении денег на реконструкцию опасного пешеходного перехода рядом с новой школой № 136 через несколько часов после публикации на amic.ru. Как пояснили amic.ru в мэрии, работы по реконструкции, если позволит погода, начнутся уже в ближайшие дни. Напомним, изначально установить светофор, знак "Осторожно, дети", сделать "лежачего полицейского" и ограничить скорость на участке на улице Балтийской власти планировали только в следующем году.

Так же в рамках строительства улицы Сиреневой запланировано строительство светофорного объекта на перекрестке с улицей Балтийской.

Ранее amic.ru написал, что родители боятся отпускать детей в новую школу № 136 по адресу Взлетная, 85. Чтобы попасть в учебное заведение, детям приходится перейти улицу Балтийскую. По нерегулируемому пешеходному переходу через четыре полосы. Водители же скорость на этом участке не снижают. Только за последний год здесь сбили, в том числе насмерть, уже несколько человек. Родители писали коллективные письма в различные инстанции, а в мэрии на официальный запрос родителей отвечали, что денег на реконструкцию перехода в этом году нет. Однако сейчас власти обратили внимание на проблему и нашли средства.