Стало известно, что откроют в здании бывшего ресторана Granmulino в Барнауле

Здание бывшего ресторана Granmulino на улице Песчаной, 83, в Барнауле продали под новое заведение, сообщил создатель паблика Barnaul22 Алексей Куреленок в своем Instagram.

Напомним, что в феврале владельцы ресторана провели ребрендинг. Granmulino получил название PrimaPasta, а упор в кухне тогда сделали на пасту. Предприниматель Валерий Покорняк вложил в реконструкцию более одного миллиона рублей, большая часть из этой суммы ушла на разработку карты блюд.

Теперь же на месте ресторана откроется стейк-хаус Romero Steak. Открытие назначено на 10 сентября, написано в сообществе заведения в социальной сети "ВКонтакте". При этом из алкогольных напитков посетителям пока предложат только пиво и вино.