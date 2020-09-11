ГИБДД Барнаула объявила "охоту" на пьяных водителей

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" проходит в Барнауле 11 и 12 сентября, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции. Его проводят сотрудники ГИБДД совместно дружинниками краевой столицы.

Автоинспекторы используют метод сплошных проверок, то есть останавливают в определенном месте автомобили и оценивают состояние водителей на предмет алкогольного опьянения. Полицейские будут дежурить рядом с самыми аварийно опасными местами Барнаула.

Напомним, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.