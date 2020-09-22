Названы наиболее вредные продукты для завтрака

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала продукты, употребление которых на завтрак может навредить здоровью и привести к ожирению. Об этом эксперт рассказала в интервью Пятому каналу.

Прежде всего Кононенко рекомендовала убрать из утреннего рациона каши быстрого приготовления. По ее словам, они резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина, что резко повышает чувство голода. Также сторонникам здоровых завтраков стоит исключить хлопья, мюсли и бутерброды с джемами.

Польза свежевыжатых соков и смузи тоже преувеличена, предостерегает специалист. С одной стороны, эти напитки содержат глюкозу, но с другой – в них очень много фруктозы, что также может стать одним из факторов для набора лишнего веса.