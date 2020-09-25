Не последняя инстанция. Почему не стоит бежать на КТ, даже если подозреваете у себя ковид

Нагрузка на КТ-центры в сентябре в Алтайском крае выросла в разы. В Диагностическом центре в Барнауле люди даже ночью вынуждены ждать обследования на томографе по несколько часов. Но не всегда стремление пациентов пройти КТ является оправданным, отмечает главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Болеют, но не ковидом

В Алтайском крае с середины сентября наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и вирусных пневмоний. По словам Валерия Шевченко, это обычная ситуация, которая возникает ежегодно в период со второй середины сентября до конца октября – начала ноября. "Связано это в первую очередь с формированием организованных коллективов – школы и детские сады, – а также с возвращением людей из летних отпусков, каникул. Сюда же накладывается изменение погоды, похолодание. Все это и провоцирует ежегодный сезонный подъем заболеваемости", – отмечает Шевченко.

В этом году ситуация, по словам врача, с одной стороны, прогнозируема и ожидаема, а с другой – несколько необычна, так как на нее наслаивается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19. И этот фактор вызывает более пристальное и даже предвзятое внимание. Люди заявляют о том, что в прежние годы заболевших в сентябре было гораздо меньше.

"Но в целом по цифрам заболеваемости ОРВИ мы находимся на уровне прошлого года. И говорить, что в этом году происходит что-то крайне необычное и в разы отличающееся от прошлых лет, в настоящий момент нельзя", – говорит Шевченко.

Люди от страха бегут на КТ

Тем не менее Минздрав Алтайского края усилил работу по ранней диагностике внебольничных пневмоний. Если ранее в регионе выполняли от 200 до 250 исследований, то сейчас за сутки проводят 450-500 КТ.

Главный врач Диагностического центра города Рубцовска Ирина Абрамова сообщила amic.ru, что если в период с 4 по 10 сентября в КТ-центре прошли обследование 144 человека, то с 18 по 24 сентября уже 234. Более чем у 60% пациентов выявлены изменения в легких. В большинстве случаев – внебольничные пневмонии.

В Диагностическом центре Барнаула только за 22 сентября проверили 332 человека. Очереди были и ночью. При этом специалисты отмечают, что далеко не все пациенты действительно нуждаются в таком исследовании.

"В настоящий момент в нашем отделении работают специалисты с чрезмерной нагрузкой по скользящему графику, зачастую без выходных и отпусков. Огромный объем работы, который они выполняют, порой и не оправдан. Ведь для назначения КТ должны быть выдержаны строгие клинические показания. Но не все пациенты нуждаются в данном обследовании. Например, 23 сентября у 50 человек никаких клинических показаний не было. Жители должны понимать, что не каждый случай повышения температуры является проявлением ковида", – говорит заведующий отделением лучевой диагностики Владимир Колмогоров.

Валерий Шевченко отмечает, что такая ситуация сложилась от того, что люди напуганы коронавирусной инфекцией, а потому любые респираторные симптомы – насморк, кашель – воспринимают как COVID-19 и паникуют. Инфекционист советует спокойнее относиться к ситуации и больше доверять врачам. К тому же, по его словам, не вовремя проведенное КТ-исследование может помешать точной диагностике заболевания.

"Повышение температуры в течение суток, катаральные явления в виде насморка, кашля, боли в горле – это не есть показания для КТ. На опыте минувшего полугода были определены временные критерии, когда целесообразно проводить рентгенологические исследования, в том числе КТ-легких, чтобы разобраться с ситуацией. В самом начале болезни нет смысла в проведении компьютерной томографии, скорее всего, в легких в этот период мы увидим норму. А в ряде случаев при клиническом улучшении состояния пациента в последующие ближайшие дни отпадает практическая необходимость в проведении КТ-легких. Равно как и нет необходимости проведения этого исследования в краткосрочный период в стадии выздоровления", – объясняет главный инфекционист.

Он подчеркивает, что не стоит считать КТ-исследование методикой последней инстанции. В каждом случае нужен комплексный подход:

"Появление первых симптомов острого респираторного заболевания – это повод обратиться за медицинской помощью. Врач знает весь алгоритм действий, который уже отработан. Он определяет необходимость направить пациента на проведение анализов или инструментальных исследований. Он же определяет тактику лечения. В некоторых случаях лечение новой коронавирусной инфекции и ОРВИ проводится схожими препаратами. И это регламентировано методическими рекомендациями на федеральном уровне".

Об отличии ОРВИ и COVID-19

Есть ряд признаков, по которым врачи еще при первичном осмотре могут предположить, чем болен пациент.

"У ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции присутствуют абсолютно одинаковые проявления, а именно: повышение температуры тела, кашель, слабость, усталость, насморк, боль в суставах, боль в горле, головная боль, диарея. Вопрос в том, насколько часто встречается тот или иной симптом и насколько он выражен при каждом заболевании. Да, еще следует отметить, что при новой коронавирусной инфекции иногда отмечается потеря вкуса и обоняния. При развитии осложнения в виде пневмонии возможно появление одышки и затруднения дыхания. И в связи с этим в каждом конкретном случае только медицинский работник может провести дифференциальную диагностику, основанную на информации о начале и развитии данного эпизода нездоровья, на объективных проявлениях болезни, данных эпидемиологического анамнеза, результатах дополнительного обследования", – говорит главный инфекционист Алтайского края.

Важно:

В Диагностическом центре Алтайского края пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, доставленных бригадами скорой медицинской помощи, принимают в круглосуточном режиме.

Без выходных и без предварительной записи с 8:.00 до 20:00 здесь же принимают пациентов, которых доставляют бригады неотложной медицинской помощи.

В Центре ядерной медицины со вторника по пятницу с 17:00 до 20:30 проводят КТ органов грудной клетки жителям Центрального и Индустриального районов Барнаула, которых привозят на скорой помощи.

О переполненных больницах

"Коечный фонд в медицинских учреждениях Алтайского края действительно испытывает напряженность, но места есть и пациентов госпитализируют. По показаниям", – возражает Шевченко на фразу о переполненных больницах.

По его словам, при оказании медицинской помощи врачи руководствуются утвержденными нормативными документами, в которых обозначены критерии для госпитализации пациентов либо их амбулаторного лечения. И даже при пневмонии человеку могут предложить лечиться дома:

"Если у пациента легкое течение болезни и нет факторов риска утяжеления состояния, возможно проведение лечения в амбулаторных условиях. А вот если болезнь протекает в среднетяжелой, тяжелой форме или есть высокий риск осложнений, то необходимо его направить в госпиталь. И не надо опасаться, что доктор вам предложил лечиться дома, потому что больницы переполнены и там не хватает мест, или это показатель того, что он к вам невнимательно относится. Врач определяет оптимальный вариант лечения с целью быстрейшего выздоровления пациента", – поясняет Валерий Шевченко.