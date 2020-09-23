В Минздраве Алтайского края объяснили очереди на КТ легких

Возникновение очередей в Диагностическом центре Алтайского края связаны с "увеличением работы по ранней диагностике внебольничных пневмоний", утверждают в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

По словам представителей ведомства, нагрузка возросла вдвое – с 200-250 исследований в день до 450-500. При этом абсолютное большинство подобных мероприятий проводят в Барнауле.

"Например, 22 сентября было проведено 332 исследования, тогда как максимальная нагрузка на один аппарат только 100 исследований, — уточнили в министерстве. — Это вызвало нарекания со стороны жителей края на длительное ожидание данного исследования и большое скопление пациентов в Диагностическом центре".

Для того, чтобы предотвратить повторение ситуации, принято решение задействовать второй томограф и разделить потоки пациентов.

Так, доставляемых бригадами скорой помощи пациентов будут обслуживать круглосуточно, в то время как пациентов поликлиник – с 8:00 до 20:00.

В Диагностическом центре отмечают, что высокая нагрузка на оборудование и персонал также связана с тем, что на обследование доставляют пациентов без клинических показаний.

Также часть пациентов возьмет на себя Центр ядерной медицины, в котором будут принимать пациентов из Индустриального и Центрального района со вторника по пятницу с 17:00 до 20:30.

"Не все пациенты нуждаются в данном обследовании. Например, вчера у 50 человек никаких клинических показаний не было, — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Владимир Колмогоров. — Жители должны понимать, что не каждый случай повышения температуры является проявлением ковида".

Ранее amic.ru писал, что в Диагностическом центре Алтайского края на КТ легких образовалась ночная очередь, в которой ожидали проведения процедуры около 30 человек.