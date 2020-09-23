В Минздраве Алтайского края объяснили очереди на КТ легких

Возникновение очередей в Диагностическом центре Алтайского края связаны с "увеличением работы по ранней диагностике внебольничных пневмоний", утверждают в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
По словам представителей ведомства, нагрузка возросла вдвое – с 200-250 исследований в день до 450-500. При этом абсолютное большинство подобных мероприятий проводят в Барнауле.
"Например, 22 сентября было проведено 332 исследования, тогда как максимальная нагрузка на один аппарат только 100 исследований, — уточнили в министерстве. — Это вызвало нарекания со стороны жителей края на длительное ожидание данного исследования и большое скопление пациентов в Диагностическом центре".
Для того, чтобы предотвратить повторение ситуации, принято решение задействовать второй томограф и разделить потоки пациентов.
Так, доставляемых бригадами скорой помощи пациентов будут обслуживать круглосуточно, в то время как пациентов поликлиник – с 8:00 до 20:00.
В Диагностическом центре отмечают, что высокая нагрузка на оборудование и персонал также связана с тем, что на обследование доставляют пациентов без клинических показаний.
Также часть пациентов возьмет на себя Центр ядерной медицины, в котором будут принимать пациентов из Индустриального и Центрального района со вторника по пятницу с 17:00 до 20:30.
"Не все пациенты нуждаются в данном обследовании. Например, вчера у 50 человек никаких клинических показаний не было, — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Владимир Колмогоров. — Жители должны понимать, что не каждый случай повышения температуры является проявлением ковида".
Ранее amic.ru писал, что в Диагностическом центре Алтайского края на КТ легких образовалась ночная очередь, в которой ожидали проведения процедуры около 30 человек.
Комментарии
Жители должны понимать, что не каждый случай повышения температуры является проявлением ковида".
Так в очереди на КТ все просто с повышенной температурой? То чувство, что чинуши от медицины + губер в край укулели.
Не все пациенты нуждаются в данном обследовании. Например, вчера у 50 человек никаких клинических показаний не было
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Не было ничего предвещающего плохое, а потом раз... и поздно! Отделение КТ в ДЦ начали вести себя как небожители и вершители судьбы человека. Спуститесь на землю господа!