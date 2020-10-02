Пятница, 2 Октябрь, 19:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,28
€ 90,72
8°


1194643 +9412
Обь
158см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Фермеры Алтайского края начали забивать скот из-за нехватки кормов

, ИА "Амител"
Засуха не позволила запастись достаточным количеством сена
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Фермерские хозяйства и частные подворья Алтайского края начали избавляться от скота из-за нехватки кормов, передают "Вести Алтай".

Дефицит сена возник из-за летней засухи на полях – из-за нее выход с полей на отдельных территориях оказался вдвое меньше, чем обычно. При этом финансовое положение многих подсобных хозяйств не позволяет закупить корм для скота. Особенно тяжело такие траты даются жителям степной зоны региона.

Однако с дефицитом столкнулись и там, где нехватки обычно нет. В пример приводится село Сибирячиха предгорного Солонешенского района, в котором нехватка корма является редкостью. В этом году трава на местных полях выросла не выше пяти сантиметров, из-за чего набирать сено приходилось на больших площадях в условиях ухудшающейся погоды и дефицита времени.

Как рассказал глава сельсовета Виктор Васильев, который имеет собственное хозяйство, на зиму ему удалось заготовить только 34 тюка, хотя обычно запасался не менее чем 60.

Из-за этого скотоводам приходится пускать животных на мясо или продавать перекупщикам. По словам местных жителей, на этом они теряют серьезные деньги: одна корова, которую можно продать за 20 тысяч рублей, в месяц приносит молока на 10 тысяч. Тем не менее на корм придется потратить не меньше 60 тысяч, что для многих неподъемные деньги.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.10.2020 18:10
председатель колхоза

колхоз "В Последний Путь" движется к своему логическому концу.

за то увеличили средства на содержание пастухов, для контроля за оставшимися овцами и баранами.

2.10.2020 18:15
- гость -

Похоже голод все таки придет к нам в гости.

2.10.2020 18:22
Шлямбур

Заграница нам поможет, еслиф чё.

2.10.2020 18:39
- гость -

Да вранье это все. Все хорошо в нормальных хозяйствах.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
18:50
Певица Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотника в Нагорном Карабахе 1
18:27
В барнаульской поликлинике №9 опровергли закрытие на карантин из-за COVID-19 1
18:10
Новая жизнь старых снимков: как сделать цифровой семейный фотоальбом 0
17:55
Алтайские медучреждения получили гуманитарный груз 1
17:41
Фермеры Алтайского края начали забивать скот из-за нехватки кормов 4
17:28
В Госдуме предложили давать родителям школьников отпуск на время каникул 1
17:15
Избившего двух мужчин главу сельсовета в Алтайском крае арестовали 1
17:03
Эпидемиологическую ситуацию и подачу тепла обсудили на совещании в мэрии Барнаула 3
16:53
В Подмосковье цирковой медведь напал на дрессировщика и ребенка 0
16:40
Жительница Новоалтайска борется за миллион, чтобы родить третьего ребенка 6
16:27
В АлтГТУ отметили старт образовательного проекта "Цифровой зачет" 0
16:14
В мэрии рассказали, как чувствует себя глава Барнаула Вячеслав Франк 5
16:01
Прокуратура сочла слишком мягким приговор бывшей алтайской чиновнице 7
15:51
В АлтГУ отпраздновали трехлетие школы раннего эстетического развития "Уникум" 0
15:38
В России выявили почти 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 3
15:25
Синоптики рассказали, какими будут предстоящие выходные в Алтайском крае 0
15:13
Одно из министерств Алтайского края ушло на частичную "удаленку" из-за коронавируса 5
15:02
Отдых в санаториях Алтайского края оказался самым дорогим в России 3
14:50
Умер завотделением травматологии алтайской БСМП Игорь Деев 31
14:39
Более 40 поселков Алтая получили быстрый мобильный интернет от "Билайна" 4
14:27
Администрацию района в Алтайском крае закрыли из-за коронавируса 3
14:15
Цены на нефть снизились после обнародования диагноза Трампа 9
14:03
Раздельный сбор мусора организуют на 13 площадках в Барнауле 5
13:52
Ученые назвали главных распространителей коронавируса 5
13:38
Двое мужчин избили барнаульца ради жилетки 5
13:26
В Москве порекомендовали увести на "удаленку" до половины всех сотрудников 3
13:13
В барнаульском парке "Изумрудный" начали высаживать деревья 2
13:01
ОСАГО за час. Как получить электронный полис от "Тинькофф" 0
12:42
Дональд Трамп заразился коронавирусом 19
12:27
Более 500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 30
12:25
Бывший вице-мэр Барнаула предстанет перед судом 5
12:17
Три человека пострадали при столкновении двух отечественных авто на Алтае 4
12:05
Три новых финалиста. Организаторы конкурса "Главная кошка" подвели итоги недели 5
11:40
Это была награда. Облившие Пашаева фекалиями активисты объяснили поступок 2
11:28
Снова "Город. Слушай!". Второй сезон аудиогида по Барнаулу 5
11:16
От идеи до исполнения. На Алтае шьют детскую верхнюю одежду для сибирских зим 0
11:05
"Город. Слушай!". История №20. Парк "Изумрудный" 5
10:52
Жительница Барнаула с ребенком накормила котятами бродячих псов 49
10:44
Странностей в этой смерти хватало. Последний день Василия Шукшина 12
10:30
ГИБДД усилила контроль за движением на шоссе Ленточный бор в Барнауле 13
10:19
Сирены в Алтайском крае зазвучат 2 октября 6
10:07
"Зараженные есть во многих больницах". Алтайский Минздрав о ковиде в БСМП 11
09:55
Самая красивая женщина в мире снялась в нижнем белье и латексных чулках 13
09:43
В Республике Алтай за сутки выявили более 100 случаев заражения COVID-19 5
09:31
Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список 8
09:17
Адвокат рассказал о единственном шансе Ефремова на смягчение приговора 0
09:04
Более 1600 вакансий представлено для молодых специалистов в Алтайском крае 8
08:54
Участники капитал-шоу "Поле чудес" рассказали об обмане на съемках 8
08:40
Конкурс amic.ru. Голосуем за любимого учителя 13
08:27
ВОЗ больше не считает коронавирус сезонным заболеванием 4
08:14
Виноваты ковид и Карабах. Барнаульцы вновь скупают дорожающие шубы и холодильники 19
08:00
Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей 7
07:45
Заготовил на зиму. У барнаульца изъяли банки с марихуаной 5
07:30
Памятник Гарри Поттеру установили в центре Лондона 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.