Фермеры Алтайского края начали забивать скот из-за нехватки кормов

Фермерские хозяйства и частные подворья Алтайского края начали избавляться от скота из-за нехватки кормов, передают "Вести Алтай".

Дефицит сена возник из-за летней засухи на полях – из-за нее выход с полей на отдельных территориях оказался вдвое меньше, чем обычно. При этом финансовое положение многих подсобных хозяйств не позволяет закупить корм для скота. Особенно тяжело такие траты даются жителям степной зоны региона.

Однако с дефицитом столкнулись и там, где нехватки обычно нет. В пример приводится село Сибирячиха предгорного Солонешенского района, в котором нехватка корма является редкостью. В этом году трава на местных полях выросла не выше пяти сантиметров, из-за чего набирать сено приходилось на больших площадях в условиях ухудшающейся погоды и дефицита времени.

Как рассказал глава сельсовета Виктор Васильев, который имеет собственное хозяйство, на зиму ему удалось заготовить только 34 тюка, хотя обычно запасался не менее чем 60.

Из-за этого скотоводам приходится пускать животных на мясо или продавать перекупщикам. По словам местных жителей, на этом они теряют серьезные деньги: одна корова, которую можно продать за 20 тысяч рублей, в месяц приносит молока на 10 тысяч. Тем не менее на корм придется потратить не меньше 60 тысяч, что для многих неподъемные деньги.