Зараженным COVID-19 стоит следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов. Как рассказала РИА "Новости" заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе" Галина Гольцман, это позволит не пропустить признаки тяжелого развития болезни.

По ее словам, гипоксия очень часто начинается незаметно, а потому для наблюдения за состоянием Гольцман рекомендует приобрести пульсоксиметр – прибор, измеряющий насыщение крови кислородом.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости – жаропонижающее на основе парацетамола. При этом Гольцман посоветовала при появлении первых симптомов ОРВИ как можно скорее сдавать тест на COVID-19.