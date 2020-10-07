Зараженным COVID-19 стоит следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов. Как рассказала РИА "Новости" заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе" Галина Гольцман, это позволит не пропустить признаки тяжелого развития болезни.
По ее словам, гипоксия очень часто начинается незаметно, а потому для наблюдения за состоянием Гольцман рекомендует приобрести пульсоксиметр – прибор, измеряющий насыщение крови кислородом.
В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости – жаропонижающее на основе парацетамола. При этом Гольцман посоветовала при появлении первых симптомов ОРВИ как можно скорее сдавать тест на COVID-19.
Комментарии
Это в Израиле. У нас тесты не делают.
Он издевается что ли ???
Нам министр не разрешает лечиться. Говорит лечат кого то, некогда ему.
При этом Гольцман посоветовала при появлении первых симптомов ОРВИ как можно скорее сдавать тест на COVID-19.
Такими совета всю статистику минздрава можно порушить
С симптомами ОРВИ платно тесты не делают.
Без тяжёлой пневмонии и пониженной сатурации бесплатно не делают.
Улыбаемся и машем.
Просто издеваются над народом.
совета всю статистику минздрава можно порушить
ну тут такая ситуация, сделать то можно и выявить а вот внести ее в статистику это другое дело, ну будет у вас на руках заключение, куда его внести если статистам не дан указ?
А можно этого доктора на пару дней в Алтайский край?
Они ещё и глумятся - прибор купи и сам лечись!!!
попову дайте почитать !!!
Денег нет, но вы держитесь. И хорошего вам настроения.
7.10.2020 14:18
- гость -
При этом Гольцман посоветовала при появлении первых симптомов ОРВИ как можно скорее сдавать тест на COVID-19.
Такими совета всю статистику минздрава можно порушить
Самостоятельно можно сдать, Вас никто и проверять не будет. В Инвитро покупаешь, дома делаешь, и привозишь им утром.
Самостоятельно можно сдать, Вас никто и проверять не будет. В Инвитро покупаешь, дома делаешь, и привозишь им утром.
Дальше что с этим "положительным" результатом делаешь ? Идешь в поликлинику в очереди стоять или что ? на КТ не попадешь ... Только что если сознательный человек - будешь дома сидеть и других не заражать. Я для себя то толку 0 от того что узнаешь что ковидник. Ни кому мы не нужны
7.10.2020 15:23
- гость -
Ну сделаешь сам, подтвердится ковид и куда бежать с этим знанием, что у тебя ковид? К Попову напрямую?
7.10.2020 15:35
- гость -
бежишь целовать Попова
7.10.2020 15:43
- гость -
Вы уж сами идите долбиться с ним в десны.
7.10.2020 15:46
- гость -
Да, ладно, ну что Вы так уж. Он имел в виду, чтобы человек тоже присоединился к остальным болеющим.
7.10.2020 15:43
- гость -
7.10.2020 15:35
- гость -
бежишь целовать Попова
бгг, он кстати бывает пешком домой ходит)))
Это статейка из серии "Врачи шутят"?
Кажется мне срочно нужно в Израиль