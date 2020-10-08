Вузы Сибири организуют совместные виртуальные лаборатории и образовательные платформы

Ректор АлтГТУ Андрей Марков рассказал о единой корпоративной информационной системе "Цифровой университет" участникам форума "Эффективные модели управления вузом в интересах развития региона". В нем участвовали представители Министерства науки и высшего образования РФ, правительства Алтайского края, ректораты АлтГТУ, НГТУ (Новосибирск) и ГАГУ (Горно-Алтайск).

"Цифровизация входит во все сферы нашей жизни, в том числе в образование. Мы накопили большой опыт работы с собственными цифровыми сервисами: образовательными онлайн-курсами, социальными сетями университета. Управление сотрудниками и студентами, расписание, бухгалтерия, документооборот, управление научно-исследовательской деятельностью, дополнительное образование – все службы переведены в электронную плоскость", – сказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Андрей Марков также заметил, что у региональных университетов есть большой потенциал для сотрудничества:

"Переход к цифровым технологиям позволит нам качественно улучшить образовательный процесс. Мы договорились о создании совместных виртуальных лабораторий, реализации сетевых образовательных программ по инженерным дисциплинам и кооперации для участия в национальных программах".

Заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук также отметил, что в этом году большую поддержку получили именно региональные вузы. Для них предусмотрены дополнительные бюджетные места, выделены средства на капитальные ремонты.