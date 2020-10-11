Иномарка на огромной скорости протаранила грузовик в Алтайском крае

Жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в Бийске. Об этом сообщают в паблике "Аварком Бийск" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент случился вечером 10 октября на улице Советской. Иномарка мчалась со скоростью 140-160 км/ч и налетела на дорожные ямы. Перелетев через несколько выбоин, в один момент водитель не справился с управлением и протаранил борт идущей впереди "Газели".

Также уточняется, что на момент аварии лихач был в нетрезвом состоянии.

Как уже писал amic.ru, 10 октября в Барнауле погиб человек в ДТП на Павловском тракте. Тогда водитель "Жигулей" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте. Позднее в Сети появилось видео с места происшествия.