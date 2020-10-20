В Барнауле объявили поиски пенсионера с возможной потерей памяти

Фото: "Лиза Алерт"

В Барнауле объявили поиски 73-летнего мужчины с возможной потерей памяти.

Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", местонахождение барнаульца неизвестно с 19 октября и пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, седые длинные волосы, серые глаза. Был одет в черную куртку, темные штаны, светлые кроссовки и черную шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины просят сообщать инфоргу отряда по номеру +7-913-218-3681, по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или в службу 112.

Как ранее сообщил amic.ru, 14 октября в Барнауле нашли живым 14-летнего подростка, который ушел из дома на трое суток.