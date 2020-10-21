Завотделением алтайского Диагностического центра покинул пост

Известный врач Андрей Рожанский, возглавлявший отделение ультразвуковой диагностики Диагностического центра Алтайского края, покинул пост завотделением. Об этом сообщает "Банкфакс".
Рожанский подтвердил информацию, уточнив, что остается работать в медучреждении рядовым специалистом.
"Меня никто не принуждал к этому. Это было мое желание, – подчеркнул врач. – Исполняющим обязанности завотделением уже назначили большого профессионала и замечательного специалиста Галину Георгиеву".
Ранее amic.ru писал, что 15 июня Рожанского отправили в отпуск, в связи с чем ряд Telegram-каналов сообщили о том, что его хотят уволить. Однако позже он заявил, что этот вопрос с ним не обсуждался.
Информация о возможном увольнении фигурировала на фоне того, что 11 июня сотрудники медучреждения устроили импровизированную акцию протеста рядом с центром. Они потребовали пересчитать зарплату за май и выплатить справедливые суммы. Власти на это ответили, что все обязательства выполнили полностью.
Комментарии
Куда спешишь, товарищ? Не время для потехи!
А что со 2 петицией про Попова? ее уже не было?
бардак какой то теперь в ДЦАК..
столько работали, помогали людям, но пришли красноярцы...
с приходом красноярской команды, творится беспредел, повыгоняли всех пациентов, даже пенсионеров с поликлинники, оставилаи в основном чиновников, многие ценные врачи ушли
Да конечно, никто не принуждал... Сразу было понятно, что его снимут с должности после летней забастовки. "Спасибо" красноярской команде Виктора Петровича, такого хорошего зав. отделением потеряли.... И не его одного.