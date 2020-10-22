"Ростелеком" провел скоростной интернет в алтайском селе Новичиха

У жителей села Новичиха появились скоростной интернет, интерактивное ТВ и домашнее видеонаблюдение. Это стало возможным благодаря волоконно-оптическим линиям связи, построенным "Ростелекомом". До этого в Новичихе действовал интернет оператора по медным линиям связи, компания обслуживала 700 абонентов.

"С начала октября мы предоставили интернет 147 абонентам, на очереди – еще более 50 заявок. Вместе с интернетом новичихинцы подключают цифровое ТВ. Многие также интересуются домашними видеокамерами, которые позволяют контролировать ситуацию внутри дома и на прилегающей территории с помощью смартфона. За две недели у нас приобрели камеры 25 жителей села", – пояснил ведущий инженер Новичихинского ЛТЦ Алтайского филиала "Ростелекома" Виталий Шапоренко.

Оператор приступил к строительству линий связи в середине августа и завершил проект в сентябре. За месяц работ компания провела 12 километров новых линий связи. Новая сеть охватила 500 домов на 16 улицах.

"Одновременно с Новичихой мы подключили к услугам по оптике поселок Фоминское, входящий в состав Бийска, Белоярский район Новоалтайска и поселок Гоньба в Барнауле. До этих населенных пунктов "Ростелеком" построил 72,5 км линий связи. Мы также завели оптику до станций близлежащих c Новичихой сел Долгово и Токарево. Это значит, что скоро увеличим в этих селах скорость интернета и сможем подключить жителям интерактивное телевидение", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Оставить заявку на подключение к услугам можно в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома", на сайте или по бесплатному номеру 8-800-1000-800. В Новичихе – по номерам 8-909-501-9992, 8-961-978-2284.

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