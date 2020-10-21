Российская школьница вручила повестки 30 призывникам

17-летняя школьница из Курской области решила поработать волонтером и вручила повестки 30 призывникам, пишет "КП-Курск".

Отмечается, что девушка по имени Анна живет и учится в областном центре, однако с призывом помогала в Курчатове. Именно в этом городе живет ее бабушка, к которой она приезжает в гости. В результате все, кому школьница вручила повестки, явились на призывной пункт.

"Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва", – призналась Анна.

В военкомате работой девушки остались довольны и наградили ее грамотой. Там же отметили, что практика с привлечением волонтеров себя оправдала. Ее могут продолжить в течение этого призыва.