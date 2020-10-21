Российская школьница вручила повестки 30 призывникам

17-летняя школьница из Курской области решила поработать волонтером и вручила повестки 30 призывникам, пишет "КП-Курск".
Отмечается, что девушка по имени Анна живет и учится в областном центре, однако с призывом помогала в Курчатове. Именно в этом городе живет ее бабушка, к которой она приезжает в гости. В результате все, кому школьница вручила повестки, явились на призывной пункт.
"Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва", – призналась Анна.
В военкомате работой девушки остались довольны и наградили ее грамотой. Там же отметили, что практика с привлечением волонтеров себя оправдала. Ее могут продолжить в течение этого призыва.
Комментарии
Томенке с Бессарабовым сможет вручить ???
а что вручать повестки может кто угодно?
21.10.2020 16:06
- гость -
даже почтальон может в щель под дверь засунуть
Представляю картину. Просыпается пацан с девкой, а она такая : "Мне 17! Что выбираешь - СИЗО или Военкомат?"
21.10.2020 16:14
- гость -
21.10.2020 16:06
- гость -
даже почтальон может в щель под дверь засунуть
В щель можно и присунуть, а толку-то? Подпись ставить не надо?
21.10.2020 16:15
- гость -
Представляю картину. Просыпается пацан с девкой, а она такая : "Мне 17! Что выбираешь - СИЗО или Военкомат?"...
В 17 уже можно чушь пороть
21.10.2020 16:15
- гость -
Когда вы уже себе в мозг вобьете - возраст согласия 16 а не 18
16:30
- гость -
При совках вообще 14 был и ничего, плодились как бобики, ну если на аборт не попадали.
В результате все, кому школьница вручила повестки, явились на призывной пункт.
А что на ней было надето?
16:47
гость
А что на ней было надето?
Военком.
Вот же тварь а... Интересно, а за ней какие "почетные обязанности"? Попивать мохито в клубах, пока парни тянут лямку в армии? А потом сходить замуж - родить - развестись?