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Сосны, ели и верстовой столб. Холдинг "Алтайлес" помогает благоустроить "Изумрудный"

, ИА "Амител"
Компания помогла завершить первые работы по благоустройству парка

Весной и осенью 2020 года сотрудники холдинга "Алтайлес" высадили 65 деревьев в парке "Изумрудный". В следующем году компания планирует продолжить его озеленение. По задумке авторов проекта в парке высадят участок ленточного бора. 

Как отметил глава Фонда имущества Алтайского края, управляющий парком Владислав Вакаев, холдинг "Алтайлес" одним из первых предложил свою помощь в восстановлении "Изумрудного". 

"Возрождая парк, мы очень рассчитывали на поддержку бизнеса. Любимый парк барнаульцев – отличное место, чтобы продемонстрировать свою социальную и экологическую ответственность. Это и высадка деревьев, и помощь в создании объектов инфраструктуры парка, и создание уникального арт-объекта – верстового столба. Надеюсь, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень – шефство над одной из природных зон парка", – отметил Владислав Вакаев.

Установка столба – идея барнаульского историка и краеведа Данила Дегтярева. Арт-объект установлен на месте, где раньше проходил Томский тракт. Арт-объект изготовлен на заводе домостроения компании в Топчихе. Материал – клееный брус, из которого производятся экологичные и долговечные дома, бани, гостиничные комплексы. Срок службы – не менее ста лет. Верстовой столб показывает расстояние до городов и сел Алтайского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

"Мне удалось установить, что именно на этом месте была развилка двух старинных дорог – старого и нового Томско-Московского тракта. Я предложил обозначить эту точку верстовым столбом, как это и было принято в царской России. Это символический перекресток, центр дорог старого Алтая", – отметил Данил Дегтярев.

Отметим, что благоустройство парков и мест отдыха – приоритетное направление социальной политики холдинга "Алтайлес". Подшефные территории находятся в Рубцовске, Камне-на-Оби, в селе Михайловском. Здесь сотрудники холдинга убирают аварийные деревья и меняют их на молодые саженцы, устанавливают лавочки, детские площадки, урны для мусора. В 2021 году компания продолжит работу по благоустройству подшефных территорий.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.10.2020 11:06
- гость -

Сплошное очковтирательство! Они наши боры вырубают, вывозя миллионы деревьев камазами, а взамен вам 65 ёлочек.

23.10.2020 11:10
- гость -

23.10.2020 11:06
- гость -

Можем только посочувствовать вашему очку)))

23.10.2020 11:20
- гость -

Гость 11:10, вы либо гомофоб, либо гомосексуалист. Мысли у вас явно совсем не здоровые. Откройте словарь и прочтите значение слова "очковтирательство". К вашей больной теме оно отношение не имеет.

23.10.2020 11:24
- гость -

23.10.2020 11:20
- гость -
Зря вы, это слово скорее всего к его очку и имеет тот самый смысл, они привыкшие друг друга сношать. Это пассажир из той колоды с месным когда опа что мужская что женская не имеет никакой разницы.

23.10.2020 11:24
Шлямбур

Ну хоть где-то останется кусочек ленточного бора.

23.10.2020 12:02
электрик Вася

ЛЭП всю картину портит и экологию тоже, наводит электромагнитное поле! НАДО ВЫНЕСТИ ЗА ПАРК.

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