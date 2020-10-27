"Марию-Ра" оштрафовали на крупную сумму за продажу "просрочки"

Торговую сеть "Мария-Ра" оштрафовали за реализацию просроченной продукции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай.

В этом уличили супермаркет, расположенный в райцентре Чойского района, проведя внеплановую проверку в связи с жалобами покупателей.

В результате на прилавках нашли просроченную "молочку", рыбные пресервы, а также гнилые бананы и деформированные консервы. Сотрудники ведомства выявили и некоторые другие нарушения.

"В холодильных камерах для хранения продукции, в складских помещениях, торговом зале не проводился контроль температурно-влажностного режима; сотрудники магазина не представили личные медицинские книжки", – констатировали проверяющие.

В результате "Марию-Ра" обязали выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Компания обжаловала постановление, но Арбитражный суд подтвердил его правомерность.