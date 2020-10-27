Россиянин обманом вынудил 12-летнюю школьницу прислать интимные фото и видео

43-летний житель Тверской области путем обмана вынудил 12-летнюю девочку из Алтайского края прислать фото и видео порнографического содержания.
Как установили в краевом СУ СКР, с мая 2019 по январь 2020 года мужчина переписывался с подростком от лица девушки. Во время общения он вынудил несовершеннолетнюю выслать интимные кадры с ее участием.
Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима. Свою вину злоумышленник признал полностью.
Ранее пьяный житель Алтайского края изнасиловал немощную 80-летнюю женщину. Причиной инцидента послужило то, что пенсионерка отказалась дать мужчине картошки.
Комментарии
В 12 лет я в куклы играла. Даааа.
интимные кадры с ее участием
Ооооой... это как это?!!!!!!!!!! 12 лет и интимные кадры? Какие? Как это ВЫНУДИЛ? А где мама была... и чему в семье учили