Житель Сахалина снимал порно со своей дочерью и выкладывал его в интернет

Житель Сахалина предстанет перед судом за сексуальное насилие над своей дочерью. Он снимал с ней порно и выкладывал его в интернет, пишет РИА Новости.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Невельского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132, части 3 статьи 135, пунктом "в" части 2 статьи 242.2, пунктами "а", "г" части 2 статьи 242.1 УК России", – говорится в сообщении СК.

В период с ноября 2016 по декабрь 2019 года он насиловал девочку 2006 года рождения, снимал все на телефон или планшет, а затем выкладывал в интернет. Также следователи обнаружили факт интимной переписки с 12-летней девочкой.

Дело передано в суд для рассмотрения.