Житель Сахалина снимал порно со своей дочерью и выкладывал его в интернет

Житель Сахалина предстанет перед судом за сексуальное насилие над своей дочерью. Он снимал с ней порно и выкладывал его в интернет, пишет РИА Новости.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Невельского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132, части 3 статьи 135, пунктом "в" части 2 статьи 242.2, пунктами "а", "г" части 2 статьи 242.1 УК России", – говорится в сообщении СК.
В период с ноября 2016 по декабрь 2019 года он насиловал девочку 2006 года рождения, снимал все на телефон или планшет, а затем выкладывал в интернет. Также следователи обнаружили факт интимной переписки с 12-летней девочкой.
Дело передано в суд для рассмотрения.
Комментарии
а мать где была?? своими бы руками задушила обоих...если была мать, не верю, что у 10 летнего ребенка можно не заметить следы насилия. У самой дочь 6 лет. В голове не укладывается, что пережил ребенок(((((
Кастрировать и в психушку на лечение эту тварь, а мамашу лишить прав на ребенка.